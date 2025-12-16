La inminente llegada de Andrés Carevic a Sporting FC se cobra su primera víctima: “No seguirá”

Los legionarios catrachos siguen siendo noticia y ahora le ha tocado el turno a José Alejandro Reyes quien no jugará más en el Sporting San José.

Esta información la ha dado a conocer el periodista Kevin Jiménez, quien asegura que el volante de 28 años no estará en 2026 más el club josefino.

ver también Carlos Pineda recibe la noticia que cambia por completo su rumbo en Costa Rica: “Está listo”

“Alejandro Reyes no seguirá en Sporting FC, están definiendo su salida del club josefino. El Comunicaciones fue uno de los clubes que lo quiso el mercado anterior”, informó.

Tweet placeholder

La primera baja de Carevic en Sporting

Con esto, Andrés Carevic, inminente nuevo entrenador del Sporting San José, como revelan desde Costa Rica, tendría su primera baja para el Clausura 2026.

Reyes llegó al club josefino en 2024 y desde entronces ha disputado 70 partidos marcando 9 goles y brindando 11 asistencias.

Publicidad

Publicidad

José Alejandro ha decidido dar un paso al costado y tras vivir su primera experiencia en el extranjero, quiere seguir fuera de Honduras.

ver también Confirmado en Sudamérica: Honduras recibe el veredicto que sella su destino rumbo al Mundial 2026

Comunicaciones de Guatemala es uno de los clubes que se ha interesado y la próxima temporada lo podríamos ver en suelo chapín si todo se da.

Publicidad

Recordemos que Reyes estuvo en Olimpia, Real España y Génesis antes de dar el gran salto a Costa Rica.