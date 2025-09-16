Es tendencia:
“Lo mejor posible”: Keylor Navas advierte a toda Costa Rica sobre la visita a Honduras en las Eliminatorias

Keylor Navas, el máximo referente de Costa Rica, habló entre líneas del enfrentamiento ante Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Keylor Navas sabe que ganar en Honduras es muy complicado, más no imposible.
Keylor Navas sabe que ganar en Honduras es muy complicado, más no imposible.

La selección de Costa Rica vive una incertidumbre camino al Mundial 2026, pero su capitán y líder ha querido bajar la marea con un rotundo mensaje.

Keylor Navas destacó que nada está perdido y que van a trabajar a tope para darle un nuevo boleto a la Copa del Mundo a todos los ticos.

Destacó la importancia del encuentro contra Honduras el 09 de octubre en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde llegan obligados a sumar para apagar toda crisis.

¿Qué dijo Keylor Navas de la selección de Honduras?

En una entrevista con Yashin Quesada, el arquero se refirió a Honduras entre líneas, asegurando que la visita no va a ser nada fácil y eso que Navas es uno de los que más sabe del asunto.

“Lo que viene es durísimo. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, mientras nos dé salud, vamos a trabajar para representar a Costa Rica lo mejor posible”, afirmó el arquero de 38 años.

Keylor Navas sabe lo que es sufrir en sus visitas a Honduras. Foto: La Prensa

Además, quiso mandar un mensaje a todos compañero, como todo un líder aseguró que nada está perdido y que con trabajo pueden levantar la situación.

“Los futbolistas tenemos que afrontar nuestras responsabilidades y saber que las cosas muchas veces no es atacar ni al entrenador, ni al futbolista, ni al federativo. Nadie quiere hacer las cosas mal. Lamentablemente, el fútbol muchas veces no nos sonríe como nos gustaría, pero sí hay que ser conscientes de que uno tiene que asumir esa responsabilidad y saber que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado. Tenemos que hacer más, porque queremos llegar al Mundial”.

