FIFA toma decisión con Olimpia y Motagua: la noticia que sorprende a Honduras en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La selección de Honduras vive un momento dulce y muy ilusionante luego de los puntos que sumó en las primeras dos fechas de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El empate contra Haití y el triunfo contra Nicaragua hace que la Bicolor tenga el sueño intacto de jugar su cuarta Copa del Mundo de la FIFA.

En medio de la alegría que esto provoca, FIFA ha dado un gran noticia a Olimpia y Motagua en plena Eliminatoria donde Honduras se juega la clasifiación al Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué anuncio hizo FIFA que involucra a Olimpia y Motagua?

FIFA comunició este martes, que todos los equipos que cedan a jugadores a la fase de clasificación o fase final del Mundial recibirán una compensación económica, sí así como se lee, se trata de una modificación histórica, ya que antes solo tenían beneficio los futbolistas que disputaban la Copa del Mundo.

Lo que el organismo ha revelado es que tiene un fondo de 330 millones de euros que va a distribuir para todos los equipos del mundo, claro y los catrachos están incluido, los más beneficiados Olimpia y Motagua porque son los equipos que más aportan jugadores, pero los demás (Real España, Marathón, etc…) también pueden ganar.

Olimpia y Motagua prestan varios jugadores a la selección de Honduras.

Esto se traduce en que tanto Olimpia como Motagua y los otros clubes hondureños aportantes, pueden recibir una porción de este fondo en la próxima fecha FIFA de octubre cuando la Bicolor se enfrente a Costa Rica y Haití.

Con esto los clubes pueden tener un alivio económico, pero deben de estar de acuerdo también en que algún momento deben ceder a los jugadores en plena competencia local, asumiendo el riesgo de lesiones y el desgaste físico sin ver una compensación tangible.

Honduras se va a jugar su boleto a la Copa del Mundo del 2026, sabiendo que los clubes de su liga han sido motivados por FIFA.

