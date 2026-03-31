Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Lo confirman: Dereck Moncada ya conoce la gravedad de su lesión y en Inter de Bogotá están atentos

El delantero catracho encendió las alarmas tras recibir un fuerte pisotón y desde España confirman el alcance de la lesión.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Dereck Moncada apareció como titular en el empate 2-2 de la Selección de Honduras ante Perú. Foto: FFH.
Dereck Moncada apareció como titular en el empate 2-2 de la Selección de Honduras ante Perú. Foto: FFH.

Dereck Moncada reapareció con la Selección de Honduras y lo hizo como titular en el empate ante Perú hasta que salió lesionado por un fuerte pisotón recibido por el jugador André Carrillo.

Se jugaba el minuto 56 cuando Moncada iba en conducción del balón en un intento de generar una ocasión de gol frente al marco de Pedro Gallese, pero su intento fue fallido.

Edrick Menjívar les deja mensaje a los debutantes de Honduras y confiesa lo que les dijo José Francisco Molina

ver también

Edrick Menjívar les deja mensaje a los debutantes de Honduras y confiesa lo que les dijo José Francisco Molina

El delantero del Inter de Bogotá resbaló en el engramillado y Carrillo lo pisó accidentalmente, provocando que el catracho quedara tendido en el terreno de juego.

Minutos después, Dereck Moncada tuvo que salir sustituido y en su lugar ingresó Alenís Vargas del Manisa FK de la primera división de Turquía.

Las 8 palabras que usó Luis Palma para describir las enseñanzas de José Francisco Molina y la curiosa razón de su dorsal

ver también

Las 8 palabras que usó Luis Palma para describir las enseñanzas de José Francisco Molina y la curiosa razón de su dorsal

El estado de la lesión

El periodista Óscar Funes confirmó a Fútbol Centroamérica que “únicamente se trató del golpe”, apagando así las alarmas sobre la salud del jugador Dereck Moncada que estuvo vigilado por el Wolverhampton en España.

En ese contexto, el goleador podría reaparecer ante Fortaleza el próximo viernes por la jornada 15 de la primera división de Colombia.

Publicidad
Así fue el momento del pisotón que sufrió Dereck Moncada. Foto: Deportes TVC.

Así fue el momento del pisotón que sufrió Dereck Moncada. Foto: Deportes TVC.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Edrick Menjívar les deja mensaje a los debutantes de Honduras y confiesa lo que les dijo José Francisco Molina
Honduras

Edrick Menjívar les deja mensaje a los debutantes de Honduras y confiesa lo que les dijo José Francisco Molina

Las 8 palabras que usó Luis Palma para describir las enseñanzas de José Francisco Molina
Honduras

Las 8 palabras que usó Luis Palma para describir las enseñanzas de José Francisco Molina

“Como si fuera la Copa del Mundo”: José Francisco Molina señala por qué Honduras sacó el empate contra Perú
Honduras

“Como si fuera la Copa del Mundo”: José Francisco Molina señala por qué Honduras sacó el empate contra Perú

Golpe de Honduras a Perú: el revés que dará FIFA tras el agónico empate en el debut de José Francisco Molina
Honduras

Golpe de Honduras a Perú: el revés que dará FIFA tras el agónico empate en el debut de José Francisco Molina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo