Lo confirman: Dereck Moncada ya conoce la gravedad de su lesión y en Inter de Bogotá están atentos

Dereck Moncada reapareció con la Selección de Honduras y lo hizo como titular en el empate ante Perú hasta que salió lesionado por un fuerte pisotón recibido por el jugador André Carrillo.

Se jugaba el minuto 56 cuando Moncada iba en conducción del balón en un intento de generar una ocasión de gol frente al marco de Pedro Gallese, pero su intento fue fallido.

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El delantero del Inter de Bogotá resbaló en el engramillado y Carrillo lo pisó accidentalmente, provocando que el catracho quedara tendido en el terreno de juego.

Minutos después, Dereck Moncada tuvo que salir sustituido y en su lugar ingresó Alenís Vargas del Manisa FK de la primera división de Turquía.

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El estado de la lesión

El periodista Óscar Funes confirmó a Fútbol Centroamérica que “únicamente se trató del golpe”, apagando así las alarmas sobre la salud del jugador Dereck Moncada que estuvo vigilado por el Wolverhampton en España.

En ese contexto, el goleador podría reaparecer ante Fortaleza el próximo viernes por la jornada 15 de la primera división de Colombia.

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