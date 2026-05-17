Mientras su contrato está por terminar, Comunicaciones define qué hará con el futuro de José Pinto

Los Cremas ya tomaron una decisión con el futuro del capitán para lo que será el próximo semestre.

Comunicaciones debe definir el futuro de varios de sus jugadores de cara al armado del plantel para la próxima temporada. Los Cremas tendrán varias salidas en este mercado de fichajes, aunque también renovarían varios contratos para el Apertura 2026.

Uno de los nombres que tiene contrato hasta el 30 de junio es José Pinto. El defensor central es uno de los referentes tanto fuera como dentro del terreno de juego. Por eso, la postura de la dirigencia de los Cremas acerca de su situación es contundente.

Comunicaciones quiere renovarle el contrato a José Pinto

Comunicaciones pretende que José Pinto renueve su vínculo y se quede por una temporada más. La idea del equipo crema es que continúe en la institución. Además, la posición del defensor central iría en el mismo sentido, según informó el periodista Byron Oliva.

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De esta manera, el Albo estaría concretando otra importante renovación para disputar la siguiente Liga Nacional. Stheven Robles ya fue oficializado y aún falta comunicar que Fredy Pérez se mantendrá en el club por una temporada más.

Pinto ha sido uno de los jugadores más utilizados por el Fantasma Figueroa. Por eso, la intención que tiene la directiva blanca es que siga vistiendo la camisola crema. Todavía resta conocerse si Comunicaciones le ofrecerá la renovación a Ernesto Monreal, dupla de Pinto en la zaga central.

Los extranjeros que finalizan contrato con Comunicaciones

En cuanto a los extranjeros, está confirmado que el cubano Karel Espino y el panameño Janpol Morales serán parte de la plantilla para la próxima temporada. Resta saber si Dairon Reyes, el mencionado Monreal, Omar Duarte y Agustín Vuletich renovarán contrato.

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En resumen