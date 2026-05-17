Everardo Rose podría regresar a Panamá: un club de la LPF quiere sacarlo de Ecuador

El ex Plaza Amador no pasa por un buen momento en la Universidad Católica de Ecuador.

Everardo Rose se desempeña actualmente en la Universidad Católica de Ecuador, donde hoy tiene vínculo hasta diciembre de este 2026. El panameño pasó por varios equipos de de la Liga Panameña de Fútbol y uno de ellos podría marcar su vuelta.

El delantero del conjunto universitario no está sumando los minutos deseados. En este año, apenas sumó dos partidos como titulares. En total, disputó 11 encuentros desde que asumió como nuevo refuerzo. En el medio, marcó un gol y dio una asistencia.

Árabe Unido de Colón podría concretar la vuelta de Everardo Rose

Por este motivo, el Árabe Unido “estudiaría moverse en el mercado de fichajes por Everardo Rose“, según confirmó el periodista en su cuenta de X. El panameño no está atravesando un buen momento después de marcharse del Plaza Amador como uno de los mejores.

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Cabe recordar que Everardo Rose ya conoce lo que es vestir los colores de Árabe Unido. Ya estuvo anteriormente en sus primeros pasos como profesional. El nacido en Colón sumó 28 partidos con el Expreso Azul, pero no logró marcar goles.

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A sus 26 años, Rose podría regresar rápidamente a la Liga Panameña de Fútbol. Se sumó al conjunto ecuatoriano en este inicio de año, pero aún no ha logrado deslumbrar a la Universidad Católica para ganarse la renovación del contrato vigente.

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El delantero logró estar un año como legionario en Venezuela, cuando era jugador de Caracas. Luego, en el resto de sus salidas del territorio panameño no estuvo más de seis meses. En este junio, se cumplirán seis meses de la llegada de Rose. ¿Regresará a la LPF o seguirá en Ecuador?

En resumen

Everardo Rose podría regresar al Árabe Unido tras sumar pocos minutos en Universidad Católica.

podría regresar al tras sumar pocos minutos en Universidad Católica. Everardo Rose apenas disputó 11 partidos y marcó un gol en el conjunto ecuatoriano.

apenas disputó 11 partidos y marcó un gol en el conjunto ecuatoriano. Árabe Unido estudiaría el fichaje del delantero panameño de 26 años para este mercado.