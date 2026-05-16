“Hoy todos están felices”: lo que dijo Edrick Menjívar sobre la final del Clausura que nadie esperaba

Edrick Menjívar no se guardó nada a la hora de hablar sobre la eliminación de Olimpia del Clausura 2026 en Honduras.

Edrick Menjívar no se guardó nada y mandó un fuerte mensaje luego de que Olimpia quedara eliminado en el triangular final del torneo Clausura. El guardameta asumió la responsabilidad y dejó claro lo que significa defender la camiseta del León.

Menjívar comenzó fijando su postura sobre el desenlace del torneo, marcando una clara diferencia con declaraciones de otros compañeros: “Quedar eliminado es un fracaso, todo duele y Chirinos sabrá lo que dice”, inició diciendo el arquero.

ver también Limpieza en Olimpia: las 2 primeras víctimas tras el fracaso del Clausura 2026

A lo anterior, agregó: “Es la opinión de cada quien, en lo personal digo que si no se logra un objetivo es un fracaso”.

Para el capitán merengue, en un equipo con la historia de Olimpia no existen las medias tintas. “Esta institución lo único que exige es título, después de cada torneo sos evaluado. Todos debemos saber dónde estamos, lo que pesa esta camisa”, expresó con firmeza.

Al analizar el rendimiento del plantel, el portero reconoció que no estuvieron a la altura y mandó un mensaje directo sobre la mentalidad que debe tener cualquiera que vista la camiseta blanca.

“Fuimos inconsistentes durante todo el torneo, Chirinos sabe lo que representa esta institución, esta camisa, yo personalmente pienso que el jugador de Olimpia tiene ser diferente en los entrenos, la concentración, en el comportamiento, debe aspirar a salir al extranjero, quedar campeón, romper récord, el jugador de Olimpia debe ser diferente”, declaró de forma contundente.

Publicidad

Publicidad

El guardameta no ocultó el golpe anímico que significó esta eliminación tanto para él como para la afición olimpista. “Esto es un dolor fuerte, me voy agotado mentalmente, yo aspiro a ser campeón siempre y me voy dolido”, confesó.

Para cerrar, Menjívar lanzó una frase picante dirigida al resto de los equipos del fútbol hondureño, felicitando también al rival que los dejó en el camino.

Publicidad

ver también Michaell Chirinos explota, señala a los responsables y hace dura acusación que consterna a Olimpia: “Muchos no querían estar aquí”

“Ahora tenemos la mejor liga de Centroamérica porque Olimpia no está en la final y no tendremos el mismo campeón, hoy todos están felices, menos los olimpistas, felicitamos a Marathón por el gane de hoy”, concluyó.

Publicidad