Atención Francis Hernández: el legionario olvidado en España que pide a gritos un llamado a Honduras

Francis Hernández ha venido concretando varios refuerzos para Honduras y ahora ha saltado uno que puede tener en el olvido.

Mientras los focos del fútbol hondureño suelen apuntar a las ligas de Estados Unidos o a la primera división local, en el competitivo fútbol de ascenso de España hay un catracho que está pidiendo la oportunidad a base de esfuerzo, regularidad y liderazgo. Su nombre es Yahir Otoniel Antúnez Mejía, un pivote de 22 años nacido en San Pedro Sula que se está ganando un respeto enorme en tierras europeas.

Por sus características de juego, regularidad y liderazgo, el director de selecciones de la FFH, Francis Hernández, debe tenerlo bajo un radar prioritario para las categorías menores o futuras convocatorias de la Bicolor.

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Yahir no es ningún improvisado, así como lo detalla Legión Catracha. Aunque nació en Honduras, cruzó el charco muy joven y se pulió en varias de las mejores academias de Cataluña, como la Montañesa, el Premier Barcelona, el Sant Andreu y el Badalona.

Su explosión definitiva llegó en la temporada 2022-23 con la prestigiosa CF Damm, en la División de Honor Juvenil (la categoría más alta para jóvenes en España). Ahí no solo jugó 30 partidos y sumó más de 2,500 minutos, sino que fue el capitán del equipo. Con el brazalete puesto, llevó a su club a ganar la Copa Catalunya y a clasificar a la Copa del Rey de la categoría, compartiendo cancha con futbolistas que hoy ya debutaron en el primer equipo del FC Barcelona, como Álvaro Cortés.

El salto al fútbol de adultos le sentó bien. Pasó por el filial del RCD Mallorca, donde celebró un ascenso, y luego volvió al Badalona, sumando experiencia y minutos valiosos en partidos de alta presión.

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En la presente temporada (2025-26), Yahir defiende la camiseta del CF Vilanova. Con este equipo, que venía siendo la sorpresa tras haber ascendido hace poco, el catracho se consolidó como una pieza inamovible: ya supera los 2,200 minutos jugados.

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Yahir ha clasificado a los exigentes playoffs de ascenso a la Segunda Federación (2RFEF) por tres años consecutivos con tres equipos distintos. Toda una garantía.

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El destino le tiene preparado un reto mayúsculo a Yahir en los cuartos de final de los play-offs de ascenso. El Vilanova se medirá cara a cara contra el UE Cornellà, un equipo que ha estado en boca de todo el mundo al convertirse en el nuevo club de Lionel Messi. Será una vitrina de oro para el mediocampista hondureño.

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