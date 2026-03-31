Edrick Menjívar les deja mensaje a los debutantes de Honduras y confiesa lo que les dijo José Francisco Molina

El capitán de la Selección de Honduras, Edrick Menjívar habló tras el empate 2-2 ante Perú, juego que marcó el debut de José Francisco Molina en el banquillo del combinado nacional.
Menjívar, capitán de La H, destacó la actitud y disposición que mostró el grupo, pese a los pocos días de preparación que tuvieron con Molina en Segovia, España.
Por otro lado, recalcó la actuación de los debutantes a los que les aconsejó que disfrutaran con responsabilidad su aparición con la Selección de Honduras en el nuevo proyecto con miras al Mundial 2030.
“En ningún momento nos vimos más abajo que Perú”, sentenció el arquero de Olimpia en zona mixta ante los medios de comunicación.
Las palabras de Edrick Menjívar
Lo que rescata
“Con la actitud y la disposición con la que nos enfrentamos en este partido. Sabíamos que teníamos pocos días de preparación con el profe, pero la disposición y el orden táctico que tuvimos fue importante y es algo que rescatar”.
Sobre los jóvenes debutantes
“Mucha tranquilidad y que lo disfrutaron. Con mucha responsabilidad, creo que es un sueño para cada jugador representar a su país; incluso a los más experimentados siempre tenés ese nervio, ansiedad. Transmitir eso, que lo disfrutara, que lo tomaran con calma, pero que lo hicieran con responsabilidad”.
Lo aprendido con José Molina
“Felicitar al grupo por la disposición durante estos días en los entrenamientos, los pocos; lo estábamos conociendo y lo de hoy, siempre fuimos al frente a pesar de estar dos veces abajo en el marcador; siempre fuimos adelante a buscar el partido, con muchos jugadores jóvenes, con pocos juegos o que venían debutando. En ningún momento nos vimos más abajo que Perú”.
Se quiso ganar el partido
“Con el convencimiento de siempre ir al frente, buscar el partido, lo hicimos en cada momento. Quisimos ganar, obviamente, pero lo más importante fue la disposición que tuvimos”.