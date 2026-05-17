Los Pumas Unam ganaron su partido ante Pachuca por 1-0 y se quedaron con la clasificación a la final, donde enfrentarán a Cruz Azul.

Los Pumas Unam dicen presentes en la final de la Liga MX del Clausura 2026. El equipo universitario superó por 1-0 a Pachuca en la semifinal de vuelta tras haber perdido 1-0 en la ida y, gracias a su mejor posición en la tabla general, jugará por el título nacional.

Tanto Keylor Navas como Adalberto Carrasquilla fueron grandes protagonistas en este campeonato. Ambos salieron como titulares para disputar la semifinal en el Estadio Olímpico Universitario e hicieron historia juntos tras cortar una gran racha.

Después de seis años, Pumas volverá a jugar una final del campeonato mexicano. La última vez fue en el Apertura 2020, cuando el equipo felino cayó en la final ante León por un global de 3-1.

ver también Doblete en Rumania: Carlos Mora iguala una marca de Keylor Navas al proclamarse campeón con U Craiova

Además, Coco Carrasquilla rompe otra larga sequía. Es el primer panameño después de 14 años en llegar a una instancia final de la Liga MX. La última vez que un canalero alcanzó el partido por el título fue Luis Tejada con Toluca en el Apertura 2012.

Fechas definidas para la final de la Liga MX

ver también Ilusión en Saprissa: desde Pumas revelan una información sobre Keylor Navas que mantiene en alerta a los morados

Ahora, la final será contra Cruz Azul. La ida tiene fecha estimada para el jueves 21 de mayo con sede a confirmar. La Máquina Cementera podría jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes o en el Estadio Cuauhtémoc. La vuelta será el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. Aún deben conocerse los horarios.

Pumas intentará volver a ser campeón de la Liga MX después de 15 años. El último trofeo de la competencia mexicana fue en el Clausura 2011, el cual significó el séptimo campeonato nacional de su historia. En el medio, sólo jugaron dos finales. Ésta será la tercera.

Publicidad

Publicidad

En resumen