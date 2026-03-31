Las 8 palabras que usó Luis Palma para describir las enseñanzas de José Francisco Molina y la curiosa razón de su dorsal

Luis Palma fue el protagonista del primer gol en la era de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras, cuyo debut finalizó con una nota destacada tras empatar 2-2 ante Perú.

Tras el encuentro, Luis Palma atendió a los medios de comunicación y destacó las enseñanzas que el nuevo entrenador de La H les dejó durante esta primera semana de trabajo del nuevo proyecto.

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“No dejar de creer hasta el último segundo”, fueron las palabras que utilizó el jugador del Lech Poznán para describir lo aprendido y que se reflejó en el terreno de juego al lograr el empate en el cierre del partido.

“El Bicho” también destacó la madurez mostrada por los jóvenes debutantes como Mike Arana, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Erick Puerto y Exon Arzú.

Por otro lado, no escondió que se siente ilusionado con el nuevo proceso de la Selección de Honduras y hasta confesó cómo se dio su cambio de dorsal del 17 al 10.

Lo que dijo Luis Palma

¿Jugador como mediapunta o extremo?

“Cada entrenador sabe a dónde utilizar al jugador. En lo personal, a mí me tocó jugar de media punta o de delantero, moviéndome a la espalda del volante, que muchas veces cuesta que llegue el balón, pero cuando llega hay que aprovechar el momento”.

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“Muy feliz por los jóvenes que también debutaron. Se sintieron con mucha tranquilidad, parecía que ya habían tenido muchos partidos en la selección, con mucha madurez, con mucho carácter, y bueno, eso es muy satisfactorio para nosotros en esta nueva etapa”.

Luis Palma se sacó de encima a Pedro Gallese para definir con el marco vacío. Foto: FFH.

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El debut con gol de Darlin Mencía

“Muy alegre por Mencía, como te digo, por todos los chicos que debutaron y nada, que nos dio el empate. Un partido que creo que no merecíamos perder, es muy importante, y ahora seguir trabajando que seguro vendrán muchas buenas cosas”.

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La enseñanza de José Francisco Molina

“No dejar de creer hasta el último segundo del partido, que peleáramos, que lucháramos, y a la hora de tener la pelota, jugar con ella, porque con ella nos defendíamos mejor. Hicimos y generamos muchas opciones de gol en el segundo tiempo, más que todo. Ahora toca seguir trabajando en nuestro club y que en la próxima fecha FIFA seguro vamos a ir, como se dice, mejorando los aspectos que pudimos fallar hoy”.

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Van a competir dónde sea

“Ya sea en Europa o en Estados Unidos, donde se juegan amistosos, creo que se va a hacer un gran trabajo. En lo personal estoy ilusionado, me siento bien, que el grupo se haya sentido bien esta semana porque fue importante, fue muy importante conocer al entrenador, aprender la idea de juego que tenía.”

Su cambio al dorsal 10

“No, no me lo cambié, fue el utilero que me dijo que iba a venir con el número 10. Pero nada, como te digo, hay muchos jugadores de gran calidad, de experiencia, de leyendas que han usado ese número”.

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