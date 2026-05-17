Real España vs. Marathón: horario confirmado y cómo ver a Jeaustin Campos jugándose todo en Honduras

Se viene el cierre de infarto en la última jornada de las Triangulares del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. Se define al gran finalista del Grupo A en el derbi sampedrano entre Real España y Marathón.
¿Cómo llegan ambos equipos?
El Monstruo Verde llega con la motivación a tope tras derrotar 1-0 al Olimpia, un resultado histórico que consumó la eliminación del León. Los dirigidos por Tota Medina comandan la tabla de su grupo con 6 puntos tras tres partidos y dependen por completo de sí mismos en este cierre en el Estadio Morazán.
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La Máquina de Jeaustin Campos llega en la tercera posición con 3 puntos. El conjunto aurinegro ha tenido un camino irregular en esta fase (incluyendo una derrota en la primera fecha 1-0 precisamente ante Marathón), pero cuenta con una ventaja reglamentaria clave por haber sido el líder de las vueltas regulares.
¿Qué necesita cada uno para clasificar a la gran final?
La tabla del Grupo A se encuentra así antes del pitazo inicial: Olimpia 6 pts (4 PJ), Marathón 6 pts (3 PJ), Real España 3 pts (3 PJ).
Para Marathón: Le basta con ganar o empatar. Si empata, llegará a 7 puntos, superando al Olimpia y dejando al Real España sin opciones. Si gana, firmará una fase casi perfecta con 9 unidades.
Para Real España: Solo le sirve ganar. Una victoria por cualquier marcador dejaría a la Máquina empatada con 6 puntos junto a Marathón y Olimpia. En este triple empate, el reglamento de la Liga Nacional premia al Real España con el boleto directo a la final gracias al “punto invisible” (el criterio de desempate que beneficia al club mejor posicionado en las vueltas regulares). Si empata o pierde, queda eliminado.
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El juego se disputará este lunes 18 de mayo en el estadio Morazán de San Pedro Sula y dará inicio a las 8:15 p.m. (hora de Honduras).
El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.