Llegó la advertencia: Honduras escucha la noticia que impacta a Nicaragua antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Honduras se juega mucho en la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026 y en la previa recibió una noticia importante que impacta directamente a Nicaragua, uno de sus rivales del Grupo C.

Los Catrachos lideran su división, con Costa Rica en el lugar de escolta. Haití ocupa el tercer puesto, mientras que La Pinolera da cierre al cuarteto. Solo quedan dos partidos por disputarse, correspondientes al mes de noviembre. Será apasionante.

Con la más reciente confirmación, el futuro de Marco Antonio Figueroa se pone en duda y este equipo queda aún más debilitado. Si los dirigidos por Reinaldo Rueda aprovechan esta ocasión, podrían sellar su boleto de forma anticipada.

Nicaragua podría despedir al Fantasma Figueroa antes de enfrentarse a Honduras

Marco Antonio Figueroa no tiene asegurada su continuidad para darle cierre a las Eliminatorias al Mundial 2026. Así lo comunicó José Bermúdez, secretario de la Federación Nicaragüense de Fútbol, quien evaluó los resultados cosechados.

“Su continuidad es un tema que no lo decido yo meramente, directamente, como secretario general. Nosotros tenemos un comité ejecutivo y lógicamente tiene que haber una evaluación. Como proyecto, cuando iniciamos la eliminatoria, dijimos que estábamos donde queríamos estar, en la fase final”, explicó.

“Ahora, lo difícil era pasar y competir o tener un puesto realmente directo camino al mundial o llegar al repechaje. No se nos dio y, lógicamente, esta es parte de la evaluación que se tiene que hacer entre todo el comité ejecutivo con la continuidad o no del proyecto del cuerpo técnico. Ya lo pensamos”, sentenció.

Chile quiere al Fantasma Figueroa: Nicaragua está lejos de renovarle su contrato

Chile quedó afuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, lo que significa un verdadero fracaso para esta camada de futbolistas. Por el momento, el futuro es incierto. Nicolás Córdova asumió como director técnico interino.

Marzo del 2026 sería la fecha límite que maneja la ANFP para conseguirse nuevo entrenador. Según Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos de La Roja, el lugar debería ser ocupado por Marco Antonio Figueroa. Sorprendió con su pedido.

“A mí, siempre dame al Fantasma Figueroa. Ya lo he dicho en todos lados, porque tiene huevos enormes. No le importa nada y se impone ante cualquier jugador, eso es lo que necesitamos ahora para nuestra Selección Nacional“, dijo Caszely.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Honduras en la fase final

Visita vs. Nicaragua , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Costa Rica, 18 de noviembre.