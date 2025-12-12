Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025? Liga Promérica de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense se juega en casa el pase a la final del Torneo Apertura 2025. Después del 1-1 en el Edgardo Baltodano Briceño, los manudos reciben a Municipal Liberia en el Alejandro Morera Soto con la serie totalmente abierta y la ilusión intacta de acercarse a la esquiva estrella 31.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez mantiene el aura de campeón: terminó como líder de la fase regular con amplia ventaja y viene de consagrarse por tercera vez consecutiva de la Copa Centroamericana.

Enfrente estará un Liberia que sigue soñando en grande. El cuadro guanacasteco de José Saturnino Cardozo ya dio el golpe al meterse a los playoffs dejando fuera al bicampeón Herediano y en la ida supo sostener la presión para sacar un empate frente a su público, apoyado por el penal de Fernando Lesme antes de que Alajuelense igualara en el cierre.

Ahora, todo se define en Alajuela: 90 minutos (o más) para conocer al primer finalista del Apertura 2025.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Alajuelense vs. Liberia por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

sábado 13 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Alejandro Morera Soto, Alajuela Torneo: Semifinal de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Liberia? Semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025

La semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 entre Alajuelense y Liberia se podrá ver en directo por el canal FUTV.

Alajuelense y Liberia vienen de empatar en la ida. ¿Qué sucederá ahora?

¿Cómo llega Alajuelense al partido de vuelta del Apertura 2025?

Alajuelense arriba a la revancha como gran favorito, pero sin margen para el error tras el 1-1 en Liberia, donde tuvo que remar desde atrás para rescatar el empate en tiempo de reposición.

Sus números en la fase regular del Torneo Apertura 2025 fueron los siguientes:

Posición: 1º

1º Puntos: 40

40 PJ: 18

18 Récord: 12 victorias, 4 empates y 2 derrotas

12 victorias, 4 empates y 2 derrotas Goles: 29 a favor, 10 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +19)

A este dominio local se suma el envión internacional: la Liga viene de consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana 2025, tras imponerse a Xelajú MC en una dramática tanda de penales (4-3) luego de un global 2-2, lo que refuerza la confianza de un plantel habituado a competir en escenarios de máxima presión.

En el mano a mano reciente frente a Liberia, los números también respaldan al conjunto rojinegro: en este Apertura 2025 ganó 2-0 en el Morera Soto y goleó 4-1 en el Edgardo Baltodano durante la fase regular, resultados que consolidan su favoritismo de cara a la vuelta, aunque la ida ya demostró que en semifinales no hay rival sencillo.

¿Cómo llega Liberia al partido de vuelta del Apertura 2025?

Liberia llega como el invitado incómodo a la fiesta grande, dispuesto a desafiar la lógica. El conjunto guanacasteco se quedó con el cuarto y último boleto a los playoffs y dejó sin fase final al bicampeón Herediano en la última jornada de la fase regular, un golpe que confirmó su carácter competitivo.

Su campaña en la fase regular del Apertura 2025 fue la siguiente:

Puntos: 27

27 PJ: 18

18 Récord: 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas

7 victorias, 6 empates y 5 derrotas Goles: 20 a favor, 21 en contra

En la ida de la semifinal, el cuadro de José Saturnino Cardozo logró no salir perdiendo de casa. Se adelantó temprano con el penal de Fernando Lesme y, aunque cedió el empate en el cierre, se mantiene plenamente con vida de cara a la visita al Morera Soto, donde está obligado a hacer el partido perfecto ante un rival que, en los papeles, es superior.