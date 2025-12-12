Jafet Soto ya tiene al reemplazante: Kenneth Vargas se aleja de Herediano y este sería el legionario que lo sustituirá

Herediano ya empezó a mover sus fichas pensando en el próximo torneo y, en medio de ese reacomodo, todo apunta a que una de sus figuras está cada vez más lejos del Team. En el club asumen que el mercado traerá cambios importantes y, mientras se define el futuro inmediato, desde adentro ya trabajan con un escenario que incluye una salida sensible y la llegada de un posible sustituto.

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, en Herediano dan prácticamente por hecha la partida de Kenneth Vargas. Esa lectura interna es la que explica por qué el nombre de un legionario comenzó a tomar fuerza como posible reemplazo.

¿Cuál sería el reemplazo de Kenneth Vargas en Herediano?

De acuerdo con la información, si Randall Leal termina firmando con el cuadro florense, es porque Vargas no continuará, ya que ambos perfiles apuntan a ocupar un rol similar dentro del equipo.

La situación del atacante que pertenece al Hearts de Escocia sigue generando ruido en el mercado local. Alajuelense no se baja de la pelea y estaría decidido a insistir por Vargas, lo que refuerza la idea de que su ciclo en Herediano podría estar llegando a su fin. En el Team son conscientes del interés externo y saben que retenerlo no será sencillo.

Desde la dirigencia florense no esconden que el tema está avanzado. Gustavo Pérez, director deportivo del club, se refirió al caso en el programa Seguimos y dejó claro que las conversaciones ya existen. “Es un jugador hecho en Herediano, aunque haya pasado por otro club de chiquito. El dueño de su ficha (Hearts) tiene la palabra, ya hemos conversado con ellos”, afirmó.

Pérez también remarcó que la voluntad del futbolista será clave para definir el desenlace. “Es importante la opinión de Kenneth, nosotros tranquilos y respetuosos. Cumplimos con el préstamo y todo quedó en buenos términos. No nos bajamos de la pelea”, señaló, dejando abierta la puerta, aunque reconociendo la complejidad del panorama.

Mientras tanto, en Herediano avanzan con un plan alternativo. La posible llegada de Randall Leal, quien fue rechazado por Erick Lonnis, aparece como la carta que Jafet Soto tendría preparada para cubrir una salida que ya se empieza a asumir como inevitable. El mercado apenas comienza, pero en el Team el mensaje es claro: si Vargas se va, el reemplazo ya está identificado.