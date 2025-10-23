Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Nicaragua

Toda Nicaragua conmocionada por el regreso de una de sus máximas figuras: salió del retiro y jugará en Estados Unidos

Este futbolista marcó una era en Nicaragua y dejó su nombre grabado en la afición para siempre.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nicaragua se emociona ante el regreso de una figura que estaba retirada: jugará en Estados Unidos.
© rrssNicaragua se emociona ante el regreso de una figura que estaba retirada: jugará en Estados Unidos.

Carlos Chavarría es el único futbolista de Nicaragua que logró marcar un gol en Copa Oro. Lo hizo durante la edición del 2017 y frente a Panamá, en el certamen de mayor importancia que pudo disputar la Azul y Blanco a lo largo de su historia.

Los panameños se llevaron la victoria en aquella ocasión por 2-1. La alegría por la anotación de este delantero, con la que escribió su nombre en las páginas doradas del fútbol nicaragüense, parecía ser ese el comienzo de una etapa dorada que no llegó.

Mientras Málaga oficializa el fichaje de un nicaragüense, Fiscalía pide la detención del ex dueño del club por un serio delito

ver también

Mientras Málaga oficializa el fichaje de un nicaragüense, Fiscalía pide la detención del ex dueño del club por un serio delito

Chavarría tenía un futuro prometedor. Además de brillar en Real Estelí, club que lo formó, pasó por el Alcobendas Sport de España, Birkirkara FC de Malta, Shahr Khodro de Irán y el Club Africain de Túnez. Jugó solamente 30 partidos oficiales, con un único gol.

Solamente con 27 años, en 2021 decidió dar por finalizada su carrera. Se mudó a Estados Unidos, donde trabajaba a diario y esperaba los fines de semana para ir a jugar a las ligas locales. En 2024 fichó por Matagalpa FC, aunque no tuvo juegos.

Byron Bonilla necesitó sólo tres palabras para desmentir a Costa Rica y sacudir a Nicaragua tras quedarse fuera del Mundial

ver también

Byron Bonilla necesitó sólo tres palabras para desmentir a Costa Rica y sacudir a Nicaragua tras quedarse fuera del Mundial

Carlos Chavarría sorprende a Nicaragua y regresa al fútbol de forma semiprofesional

El sueño de este atacante parecía apagarse, pero solamente cambió de tonalidad, desde lo profesional hasta lo amateur. Recientemente, se informó su regreso a las canchas de manera rentada, aunque en una liga importante del orden aficionado.

Carlos Chavarría arribó a Atlanta para sumarse a las filas del Atlético Buford, club que compite en la United Premier Soccer League. Esta es la cuarta división en los Estados Unidos, y constituye el eslabón más importante a nivel semiprofesional.

Publicidad
Fantasma Figueroa expone sin piedad al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica: “Cada día pierde oportunidades como profesional”

ver también

Fantasma Figueroa expone sin piedad al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica: “Cada día pierde oportunidades como profesional”

Una nota de prensa de la UPSL anunció la llegada del delantero: “Aportó un gran prestigio internacional, con lo que alcanzó el primer puesto del circuito solo con una derrota en los siete partidos disputados. Da presencia a una plantilla joven”.

Chavarría, extrañamente, lleva un mejor registro en la Selección Mayor que en su recorrido total en clubes. Con Nicaragua, acumuló un total de 44 presentaciones de carácter oficial, dentro de las cuales marcó 11 goles y dio nueve asistencias.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Héctor Vargas negocia para ser nuevo técnico de un grande que fracasó en la Copa Centroamericana
Honduras

Héctor Vargas negocia para ser nuevo técnico de un grande que fracasó en la Copa Centroamericana

Nicaragua celebra: Fantasma Figueroa recupera pieza clave para Mundial
Nicaragua

Nicaragua celebra: Fantasma Figueroa recupera pieza clave para Mundial

Lo lamenta el Fantasma Figueroa: Real Estelí da noticia que preocupa a la Selección de Nicaragua
Nicaragua

Lo lamenta el Fantasma Figueroa: Real Estelí da noticia que preocupa a la Selección de Nicaragua

Guatemala lanza advertencia al Congreso antes de los partidos decisivos
Guatemala

Guatemala lanza advertencia al Congreso antes de los partidos decisivos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo