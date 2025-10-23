Toda Nicaragua conmocionada por el regreso de una de sus máximas figuras: salió del retiro y jugará en Estados Unidos

Carlos Chavarría es el único futbolista de Nicaragua que logró marcar un gol en Copa Oro. Lo hizo durante la edición del 2017 y frente a Panamá, en el certamen de mayor importancia que pudo disputar la Azul y Blanco a lo largo de su historia.

Los panameños se llevaron la victoria en aquella ocasión por 2-1. La alegría por la anotación de este delantero, con la que escribió su nombre en las páginas doradas del fútbol nicaragüense, parecía ser ese el comienzo de una etapa dorada que no llegó.

ver también Mientras Málaga oficializa el fichaje de un nicaragüense, Fiscalía pide la detención del ex dueño del club por un serio delito

Chavarría tenía un futuro prometedor. Además de brillar en Real Estelí, club que lo formó, pasó por el Alcobendas Sport de España, Birkirkara FC de Malta, Shahr Khodro de Irán y el Club Africain de Túnez. Jugó solamente 30 partidos oficiales, con un único gol.

Solamente con 27 años, en 2021 decidió dar por finalizada su carrera. Se mudó a Estados Unidos, donde trabajaba a diario y esperaba los fines de semana para ir a jugar a las ligas locales. En 2024 fichó por Matagalpa FC, aunque no tuvo juegos.

ver también Byron Bonilla necesitó sólo tres palabras para desmentir a Costa Rica y sacudir a Nicaragua tras quedarse fuera del Mundial

Carlos Chavarría sorprende a Nicaragua y regresa al fútbol de forma semiprofesional

El sueño de este atacante parecía apagarse, pero solamente cambió de tonalidad, desde lo profesional hasta lo amateur. Recientemente, se informó su regreso a las canchas de manera rentada, aunque en una liga importante del orden aficionado.

Carlos Chavarría arribó a Atlanta para sumarse a las filas del Atlético Buford, club que compite en la United Premier Soccer League. Esta es la cuarta división en los Estados Unidos, y constituye el eslabón más importante a nivel semiprofesional.

Publicidad

Publicidad

ver también Fantasma Figueroa expone sin piedad al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica: “Cada día pierde oportunidades como profesional”

Una nota de prensa de la UPSL anunció la llegada del delantero: “Aportó un gran prestigio internacional, con lo que alcanzó el primer puesto del circuito solo con una derrota en los siete partidos disputados. Da presencia a una plantilla joven”.

Chavarría, extrañamente, lleva un mejor registro en la Selección Mayor que en su recorrido total en clubes. Con Nicaragua, acumuló un total de 44 presentaciones de carácter oficial, dentro de las cuales marcó 11 goles y dio nueve asistencias.