La Inteligencia Artificial predice cuál será la final del Apertura 2025: ¿Alajuelense o Liberia vs. Saprissa o Cartaginés?

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica llegan encendidas después de los partidos de ida. En la primera llave, Liberia y Liga Deportiva Alajuelense empataron 1-1 en el Edgardo Baltodano Briceño, dejando todo por definirse en el Morera Soto, donde la Liga cerrará la serie arropada por su gente.

En la otra semifinal, Deportivo Saprissa pegó primero y ganó 2-1 como visitante a Cartaginés en el Fello Meza, con goles de Mariano Torres y Kendall Waston para los morados y descuento de Marcos Ureña para los brumosos, por lo que el Monstruo tendrá la ventaja y la localía para la vuelta en La Cueva.

La predicción de la IA: Alajuelense vs. Saprissa, la final más probable

Tomando en cuenta los datos de rendimiento, el contexto de las llaves y los resultados de ida, ChatGPT predice que la final del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica será Alajuelense vs. Saprissa.

En la serie entre Alajuelense y Liberia, la IA ve a la Liga como favorita: fue el mejor equipo de la fase regular, tiene una defensa sólida, una diferencia de gol muy superior y, además, ya sabe lo que es golear a Liberia en este mismo torneo, incluyendo un 4-1 en la fase regular que selló su clasificación anticipada a semifinales. Con la vuelta en el Morera Soto, el modelo pondera fuertemente la localía y el momento anímico de un equipo recién coronado campeón de Centroamérica.

En la otra llave, la ventaja inicial es claramente morada: Saprissa ganó 2-1 como visitante en Cartago y ahora definirá en casa, donde suele hacerse fuerte. Aunque Cartaginés ha competido bien todo el torneo y llega como tercero de la tabla, revertir una desventaja ante un Saprissa que ya le arrebató puntos clave en este Apertura luce estadísticamente complicado.

Nada está cerrado —el fútbol siempre deja margen para la sorpresa, sobre todo en series a 180 minutos—, pero si nos guiamos por números, tendencia reciente y contexto de las llaves, la final que la Inteligencia Artificial considera más probable es un clásico Alajuelense vs. Saprissa por el título del Apertura 2025.

¿Cuándo se juegan y cómo ver las semifinales de vuelta del Apertura 2025?

Alajuelense vs. Liberia

Sábado 13 de diciembre, 8 p. m., Estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa vs. Cartaginés

Domingo 14 de diciembre, 4 p. m., Estadio Ricardo Saprissa.

Los partidos se podrán ver en vivo por la pantalla de FUTV.