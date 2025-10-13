Fantasma Figueroa expone sin piedad al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica: “Cada día pierde oportunidades como profesional”

A la Selección de Nicaragua el sueño mundialista se le escurrió entre los dedos. Este lunes, visitó el Estadio Nacional de San José y Costa Rica le asestó una dura goleada 4-1 que la dejó sin chances de pelear por un boleto al Mundial 2026 en esta tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf.

El detalle en un partido teñido por la polémica desde antes del pitazo final, debido al intento de detención del futbolista Byron Bonilla por parte de la Fuerza Pública, es que se definió por cuatro errores de su portero, Miguel Rodríguez, quien venía de ser cuestionado y ofreció unas disculpas públicas por su actuación en la derrota ante Haití.

Su entrenador, Marco Antonio Figueroa, se mostró impiadoso frente a esta situación y expuso de forma cruel al ex guardameta de Diriangén en rueda de prensa.

Fantasma Figueroa expone al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica

El “Fantasma” Figueroa habló sin rodeos sobre la actuación de Rodríguez: “Lamentablemente, un equipo en proceso, en crecimiento, no puede cometer los errores que cometimos hoy. Miguel es un joven de 22 años, pero es un joven que cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional. Y eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros después de cada uno de los partidos“.

“Sigo pensando lo mismo: tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros. Los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces hoy toda la responsabilidad es de Miguel. Y mía, por ponerlo a él. Eso yo lo asumo. Pero creo que hoy Costa Rica aprovechó los errores, no hizo un fútbol tan ofensivo como lo declararon en la semana. Cuando nosotros le contrarrestamos sus laterales volantes y su mediocampo no tuvieron tantas llegadas, no fueron tan incisivos”, añadió el entrenador chileno.

Sobre la derrota, Figueroa manifestó que para él Nicaragua cayó con la cabeza en alto: “Yo creo que los errores mataron el ánimo del equipo, cuando estábamos 1-1 viene un error y 2-1. Y después todavía estábamos cerca de emparejar el partido. Yo acabo de hablar con los muchachos y les dije que se fueran tranquilos porque el resultado no refleja lo que fue el partido: el 4-1 fueron cuatro errores de Miguel. Cuatro, no uno“.

Miguel Rodríguez, con un pie afuera de la Selección

En la próxima ventana, a Nicaragua le tocará recibir a Honduras y cerrar en casa de Haití. Partidos para los cuales el “Fantasma” Figueroa no citará a Rodríguez: “No hice el cambio del portero porque lo iba a matar anímicamente, pero Miguel Rodríguez se está sacando solo de la Selección de Nicaragua, vamos a buscar otras opciones para noviembre”, sentenció.