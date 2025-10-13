Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Fantasma Figueroa expone sin piedad al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica: “Cada día pierde oportunidades como profesional”

Marco Antonio Figueroa tuvo duras palabras con uno de sus dirigidos tras la derrota ante Costa Rica que dejó a Nicaragua sin Mundial 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Marco Antonio Figueroa destrozó al portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez.
© Yashin QuesadaMarco Antonio Figueroa destrozó al portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez.

A la Selección de Nicaragua el sueño mundialista se le escurrió entre los dedos. Este lunes, visitó el Estadio Nacional de San José y Costa Rica le asestó una dura goleada 4-1 que la dejó sin chances de pelear por un boleto al Mundial 2026 en esta tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf.

El detalle en un partido teñido por la polémica desde antes del pitazo final, debido al intento de detención del futbolista Byron Bonilla por parte de la Fuerza Pública, es que se definió por cuatro errores de su portero, Miguel Rodríguez, quien venía de ser cuestionado y ofreció unas disculpas públicas por su actuación en la derrota ante Haití.

Su entrenador, Marco Antonio Figueroa, se mostró impiadoso frente a esta situación y expuso de forma cruel al ex guardameta de Diriangén en rueda de prensa.

Fantasma Figueroa expone al culpable de la derrota de Nicaragua ante Costa Rica

El “Fantasma” Figueroa habló sin rodeos sobre la actuación de Rodríguez: “Lamentablemente, un equipo en proceso, en crecimiento, no puede cometer los errores que cometimos hoy. Miguel es un joven de 22 años, pero es un joven que cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional. Y eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros después de cada uno de los partidos.

Eliminatorias al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones del Grupo C tras las victorias de Honduras y Costa Rica, que goleó a Nicaragua

ver también

Eliminatorias al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones del Grupo C tras las victorias de Honduras y Costa Rica, que goleó a Nicaragua

“Sigo pensando lo mismo: tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros. Los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces hoy toda la responsabilidad es de Miguel. Y mía, por ponerlo a él. Eso yo lo asumo. Pero creo que hoy Costa Rica aprovechó los errores, no hizo un fútbol tan ofensivo como lo declararon en la semana. Cuando nosotros le contrarrestamos sus laterales volantes y su mediocampo no tuvieron tantas llegadas, no fueron tan incisivos”, añadió el entrenador chileno.

Sobre la derrota, Figueroa manifestó que para él Nicaragua cayó con la cabeza en alto: “Yo creo que los errores mataron el ánimo del equipo, cuando estábamos 1-1 viene un error y 2-1. Y después todavía estábamos cerca de emparejar el partido. Yo acabo de hablar con los muchachos y les dije que se fueran tranquilos porque el resultado no refleja lo que fue el partido: el 4-1 fueron cuatro errores de Miguel. Cuatro, no uno.

Publicidad
Tweet placeholder

Miguel Rodríguez, con un pie afuera de la Selección

En la próxima ventana, a Nicaragua le tocará recibir a Honduras y cerrar en casa de Haití. Partidos para los cuales el “Fantasma” Figueroa no citará a Rodríguez: “No hice el cambio del portero porque lo iba a matar anímicamente, pero Miguel Rodríguez se está sacando solo de la Selección de Nicaragua, vamos a buscar otras opciones para noviembre”, sentenció.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa
Nicaragua

“Tomo mi responsabilidad”: Jugador de la Selección de Nicaragua da la cara luego de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa

"No van a viajar": la limpieza inesperada que sacude los planes del Piojo Herrera
Costa Rica

"No van a viajar": la limpieza inesperada que sacude los planes del Piojo Herrera

Fantasma Figueroa en llamas: el DT de Nicaragua hace una denuncia que impacta en Costa Rica días antes de las Eliminatorias
Nicaragua

Fantasma Figueroa en llamas: el DT de Nicaragua hace una denuncia que impacta en Costa Rica días antes de las Eliminatorias

Miguel Herrera le responde al Fantasma Figueroa
Costa Rica

Miguel Herrera le responde al Fantasma Figueroa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo