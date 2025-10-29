Todo Motagua impactado con lo que dijo Jorge Serrano tras ser echado de la Champions Cup de Concacaf y sorprende a Panamá

Jorge “Puchilín” Serrano dio la cara y fue autocrítico tras no poder clasificar a Copa de Campeones de Concacaf con la camisa de Motagua.

El panameño se mostró decepecionado por la eliminación y aseguró que “Vengo a otro país a hacer historia y no a pasar vergüenza”.

¿Qué dijo Jorge Serrrano de la eliminación de Motagua en Copa Centroamericana?

“Es una decepción, no tengo palabras para la gente que viene a apoyarnos, que viene a vernos ganar, es un dolor inmenso y toca afrontar lo que venga porque sabemos que esto se pondrá feo, solo siendo campeón en la Liga nos puede salvar de esto”, comenzó diciendo.

“Puchulín” se mostró dolido por la eliminación ante Cartaginés, se fue un sueño que tenían de representar en Honduras en el torneo más prestigioso de Concacaf.

“Estoy confundido, trabajábamos bien, el profe da buenas ideas, mucha gente no va entender, el fútbol es cambiante y nos está tocando remar contra la corriente en la Centroamericana y estoy triste”.

Impacta a Motagua entero al hablar del calendario de la Liga Nacional: “En el plano local no nos ayuda mucho el calendario, veníamos de partidos acumulados, cuando regresábamos de la Copa eran clásicos, no voy a excusarme, pero es la verdad, estoy triste porque vengo a otro país a hacer historia y no a pasar vergüenza”.

Y agregó: “No es por minimizar, el plantel no es el mismo, ellos tienen 22 jugadores que pueden ser titulares en otros lados, acá tenemos muchos jóvenes, no es excusa, pero así está pasando”.

Cerró con mucho desanimo la entrevista: “nos tocó la mala, quedamos eliminados, eso no lo queríamos y no tengo más palabras, es doloroso”.

