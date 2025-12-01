Marco Antonio Figueroa decidió no renovar su contrato con la Selección de Nicaragua y se encuentra actualmente en libertad de acción. El Fantasma dirigió su último partido ante Haití, el cual terminó con derrota por 2-0, y regresó a Chile para disfrutar de sus días libres.

Mientras define su futuro como entrenador, el Fantasma Figueroa dio una entrevista con Red Gol Chile y comentó sobre el lugar en el que continuará trabajando en 2026.

Al ser consultado por lo que vendrá para su carrera, el ex DT de la Selección de Nicaragua confirmó: “Quiero descansar un poco, aprovechar a la familia, pasar Navidad con ellos y ver cuál es la mejor opción, ver lo que quiero porque me dijeron que hay un par de opciones en Centroamérica. Me gusta el día a día de un club, no sé si quiero seguir en una selección“.

Cabe mencionar que el Fantasma Figueroa se mantuvo por tres años como entrenador del seleccionado nicaragüense. Pasada esta etapa, tiene como principal objetivo volver a dirigir un equipo para tener mayor tiempo de trabajo con sus dirigidos.

El nuevo destino que podría tener Fantasma Figueroa en Centroamérica

Recientemente, Figueroa fue vinculado como entrenador del Club Sport Herediano. El técnico chileno tiene una buena amistad con Jafet Soto, actual estratega y presidente del club florense. Desde Nicaragua lo consideran como el principal candidato.

Además, en MoreIia de México lo quieren contratar como director deportivo, aunque es una opción que no visualiza por el momento: “Tuve una conversación con ellos antes de la Fecha FIFA de noviembre. Quieren que me haga cargo del proyecto, tenemos la charla pendiente, pero creo que estoy joven porque tengo sueños y retos“.

