Panamá

Panamá en vilo: se filtra una de las noticias más esperadas para el Mundial 2026

Panamá recibe la noticia más esperada de cara al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Filtran la noticia más esperada por Panamá para el Mundial 2026.
Filtran la noticia más esperada por Panamá para el Mundial 2026.

Panamá entera se encuentra sumergida en la felicidad que le causó alcanzar los objetivos propuestos en las Eliminatorias al Mundial 2026. Autoridades, cuerpo técnico, plantilla y aficionados sonríen en paz. Disfrutan de lo que consiguieron.

Los canaleros compartirán el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana, por lo que la dificultad será superlativa. Eso no los desanima. El mismo Thomas Christiansen comentó que están dispuestos a prepararse para dar un gran golpe en la cancha.

Para estas presentaciones, lógicamente, todavía se desconoce la convocatoria de futbolistas. Sí se pudo observar, a través de imágenes filtradas recientemente, un aparente modelo de camiseta alternativa que podría llegar a vestir este equipo.

“La presión pudo con él”: Thomas Christiansen señala al jugador de Panamá que está en duda para el Mundial 2026

“La presión pudo con él”: Thomas Christiansen señala al jugador de Panamá que está en duda para el Mundial 2026

Los panameños deliran con la posible nueva camiseta de la Selección Nacional

Según publicó El Marcador TV a través de sus redes sociales oficiales, el equipo de Panamá tiene nueva indumentaria alternativa para la Copa del Mundo. Esta lleva un color azul oscuro, con vivos marcados en intensos colores blanco y rojo.

Además, lleva esta un patrón de figuras sublimadas y pequeñas tiras rojas en los costados de las mismas, bajo las axilas. Si bien esta prenda no fue confirmada por la marca ni por FEPAFUT, los aficionados estallaron en comentarios muy positivos.

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos

  • Contra Ghana, 17 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto.
  • Ante Croacia, 23 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto.
  • Con Inglaterra, 27 de junio a las 17 horas panameñas, en New York.
