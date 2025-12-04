Mientras el Fantasma Figueroa ganaba 12 mil dólares, este es el exorbitante salario que pide Jorge Luis Pinto para dirigir a Nicaragua

Nicaragua atraviesa horas tumultuosas. Todavía no se recupera del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, lo que significó dejar pasar una oportunidad única para la región. Dirigentes, futbolistas y aficionados lamentan lo que no pudo ser.

Esta serie de malos resultados también desencadenó en la salida del entrenador Marco Antonio Figueroa. Recibió múltiples cuestionamientos, principalmente por quedarse fuera de la Copa Oro 2025, dentro de su ciclo positivo. Esta fue la enorme gota que rebalsó el vaso.

Para su reemplazo suenan varios nombres. En las últimas horas, Jorge Luis Pinto es el que tomó más fuerza, pero ¿es una opción real? Desde lo económico, son altas las pretensiones del colombiano. Esto hace mucho más ruido del esperado.

Nicaragua en vilo: el exorbitante sueldo que exigiría Jorge Luis Pinto

El “Fantasma” Figueroa ganaba 12 mil dólares al mes para dirigir a la Selección Nacional de Nicaragua. Al menos, ese fue su último salario —llegó a percibir $22 mil—. Y decanta en 144 mil dólares anuales. Para la sorpresa de varios, el número llegó a esa cifra tras un aumento justo después de quedarse fuera de la Copa Oro 2025, en repechaje contra Guadalupe por 2-0 en el global.

Según publicó recientemente el diario La Prensa, diversas fuentes aclaran que el salario pretendido por Jorge Luis Pinto es mucho mayor al de quien podría ser su antecesor. Por mes, el colombiano querría cobrar 45 mil dólares. De esa cifra, 25 mil serían directamente para él, mientras que los otros 20 mil contemplan gastos.

Dentro de los últimos 20 mil, Pinto llenaría el sueldo de sus colaboradores y la movilidad de los mismos. Serían cuatro los integrantes que el entrenador de 72 años tendría a su lado. Lo respalda una vasta trayectoria, pero el dinero está muy por encima de lo que las autoridades de la FENIFUT estarían dispuestas a pagar.

