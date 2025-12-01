Mientras el Fantasma Figueroa admite tener ofertas, en Nicaragua confirman la noticia sobre el nuevo DT que todos querían saber

La Selección de Nicaragua no está terminando el año de la forma que soñaba: con el boleto directo al Mundial 2026 o, en el “peor” de los escenarios, teniendo que disputar el repechaje intercontinental en marzo. Sin embargo, sí es una certeza que el fútbol pinolero tiene todavía más potencial de mejora.

En ese sentido, la FENIFUT (Federación Nicaragüense de Fútbol) carga con una responsabilidad enorme en sus manos, pues deberá designar al reemplazante del entrenador chileno Marco Antonio Figueroa para iniciar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Confirman la noticia que todos en Nicaragua querían saber sobre el nuevo DT

Según le confirmó al periódico La Prensa una fuente cercana a la Selección Nacional, “todos los nombres que se digan ahora en los medios no significa nada, porque todavía ni se ha hablado del tema, eso lo verán hasta el próximo año”. Y lo más probable, detalló, es que se vea recién para “marzo o junio”.

ver también Conmoción en Nicaragua por la llegada que impacta a la Selección tras el adiós del Fantasma Figueroa: “Un antes y un después”

“Se tiene que sentar el (comité) ejecutivo para ver eso y los detalles del nuevo proyecto. De momento no hay nada y los currículos seguramente seguirán llegando“, completó. En los últimos días, se habló de estrategas como Jorge Luis Pinto, Paulo Wanchope, Claudio Vivas, Mario Acevedo o Hernán Medford, pero todo está en pausa ahora mismo.

Fantasma Figueroa admite manejar ofertas en Centroamérica

Durante una entrevista con el medio chileno Red Gol, el “Fantasma” Figueroa dio una pista importante sobre su futuro: “Quiero descansar un poco, aprovechar a la familia, pasar Navidad con ellos y ver cuál es la mejor opción, ver lo que quiero porque me dijeron que hay un par de opciones en Centroamérica. Me gusta el día a día de un club, no sé si quiero seguir en una Selección“, afirmó.

Además de ser posicionado como candidato para Chile, lo cierto es que Figueroa ha sonado también para el bicampeón del fútbol costarricense, Herediano, que a fin de año definirá a su nuevo entrenador cuando Jafet Soto deje el cargo.

Publicidad