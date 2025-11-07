Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
España

Levante ya le puso precio a Kervin Arriaga: la fuerte cantidad de millones que piden por la venta de la figura hondureña

El volante vive un momento muy bueno en España y el Levante ya le ha puesto precio Kervin Arriaga, una de sus figuras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Kervin Arriaga es una de las grandes figuras del Levante.
Kervin Arriaga es una de las grandes figuras del Levante.

Kervin Arriaga tiene precio en el mercado. El mismo Levante, su actual equipo, ha establecido la cantidad que quiere por si algún equipo de Europa está interesado en llevárselo.

Honduras celebra a lo grande esto, ya que podría convertirse en la venta más cara de la historia de un catracho. “El Misilito” atraviesa un presente de mil maravillas.

Mientras Julián Álvarez gana 7 millones de euros como líder del Atlético, esto cobra Kervin Arriaga por ser figura del Levante de España

ver también

Mientras Julián Álvarez gana 7 millones de euros como líder del Atlético, esto cobra Kervin Arriaga por ser figura del Levante de España

¿Cuánto cuesta Kervin Arriaga para que fiche por otro club?

El máximo accionista y consejero del Levante, José Danvila, menciona que Kervin Arriaga tiene una cláusula de €20 millones.

Danvila también tiene previsto aumentar los ingresos y mejorar la gestión deportiva, manteniendo la propiedad del club en manos de los levantinistas.

Tweet placeholder

“El Misilito” podría convertirse en el hondureño más caro traspasado de la historia. Luis Palma al Celtic de Escocia, que se concretó por €4.8 millones en agosto de 2023.

Publicidad

Recordemos que Levante vendió a Lerma (volante central) al Bournemouth por €30 millones. Ojo a lo que informan.

Arriaga tiene contrato con el Levante hasta 2028 y el club que desee tenerlo en sus filas tendrá que pagar 20 milones.

Publicidad
Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

ver también

Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

En la actual temporada suma 8 partidos, ha marcado un tanto t recibido una tarjeta amarilla. La afición del cuadro “Granota” lo ama.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Atlético de Madrid vs. Levante: ¿A qué hora y dónde ver a Kervin Arriaga?
Honduras

Atlético de Madrid vs. Levante: ¿A qué hora y dónde ver a Kervin Arriaga?

Mientras Julián Álvarez gana 7 millones de euros como líder del Atlético, esto cobra Kervin Arriaga en Levante
Honduras

Mientras Julián Álvarez gana 7 millones de euros como líder del Atlético, esto cobra Kervin Arriaga en Levante

Se encienden las alarmas: Kervin Arriaga con un problema en Levante antes de ir con Honduras
Honduras

Se encienden las alarmas: Kervin Arriaga con un problema en Levante antes de ir con Honduras

Selecciones centroamericanas reciben aviso oficial de FIFA
Concacaf

Selecciones centroamericanas reciben aviso oficial de FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo