Levante ya le puso precio a Kervin Arriaga: la fuerte cantidad de millones que piden por la venta de la figura hondureña

Kervin Arriaga tiene precio en el mercado. El mismo Levante, su actual equipo, ha establecido la cantidad que quiere por si algún equipo de Europa está interesado en llevárselo.

Honduras celebra a lo grande esto, ya que podría convertirse en la venta más cara de la historia de un catracho. “El Misilito” atraviesa un presente de mil maravillas.

¿Cuánto cuesta Kervin Arriaga para que fiche por otro club?

El máximo accionista y consejero del Levante, José Danvila, menciona que Kervin Arriaga tiene una cláusula de €20 millones.

Danvila también tiene previsto aumentar los ingresos y mejorar la gestión deportiva, manteniendo la propiedad del club en manos de los levantinistas.

“El Misilito” podría convertirse en el hondureño más caro traspasado de la historia. Luis Palma al Celtic de Escocia, que se concretó por €4.8 millones en agosto de 2023.

Recordemos que Levante vendió a Lerma (volante central) al Bournemouth por €30 millones. Ojo a lo que informan.

Arriaga tiene contrato con el Levante hasta 2028 y el club que desee tenerlo en sus filas tendrá que pagar 20 milones.

En la actual temporada suma 8 partidos, ha marcado un tanto t recibido una tarjeta amarilla. La afición del cuadro “Granota” lo ama.