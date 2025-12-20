El nuevo club de Joshua Canales en Costa Rica es rotundo y anuncia la noticia que beneficia al hondureño

Joshua Canales tiene todo listo para demostrar su mejor versión. El jugador de sangre hondureña volverá a jugar a la pelota luego de todo lo que pasó en 2025 con el Aucas de Ecuador.

Su fichaje por el Pérez Zeledón está más que listo y de la fuente de Kevin Jiménez y Álvaro de la Rocha fue confirmado como su nuevo jugador.

Ahora bien, su nuevo club ha tomado una decisión que beneficia mucho al hondureño para 2026.

Joshua Canales conoce la noticia que le sirve mucho

El Pérez Zeledón anunció de forma oficial que dejó de contar con tres jugadores de la plantilla.

Fabrizio Alemán y Abner Hudson se van del club y le abren puerta a Canales y los otros refuerzos que trainga de cara al 2026.

Canales salió de la cantera de Olimpia, pero al ver qué no iba tener oportunidad decidió irse a Costa Rica, comenzó con Carmelita, luego se fue a México el Querétaro. Tras el paso por la Liga MX se fue a segunda con Tlaxcala FC y Celaya.

El 29 de enero de 2024, se oficializó su fichaje al Herediano. Ese semestre debutó en la competencia internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 contra el Toluca.

El futbolista hondureño-costarricense que ganó notoriedad al ser figura clave con el Herediano de Costa Rica en la eliminación del Toluca de México de la Concachampions en febrero de 2024, anotando un gol decisivo y siendo MVP. Ese fue el momento más alto de su carrera.