Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

Kervin Arriaga estuvo en conferencia de prensa con el Levante. Esto después de anotar su primer gol en la Liga Española ante el Celta de Vigo, ahora se prepara para enfrentar al Atlético de Madrid.

“Soy un obrero, me gusta trabajar y cuando estoy dentro del campo disfruto. No me gusta guardarme nada y eso se refleja en el campo. Es importante para el beneficio del equipo”, dijo el catracho.

Eso sí, no está feliz porque a pesar de su tanto el equipo no gana: “Creo que el equipo ha trabajado muy bien para los resultados que se nos están dando. Viendo el rendimiento que hemos tenido en los partidos tú dices: ‘volvimos a perder haciendo cosas importantes o jugando bien’. Y eso a cualquier jugador le desanima”.

De igual forma recordó la lesión que tuvo y que le impidió comenzar la temporada, eso sí, aseguró tener la confianza de su entrenador, Julián Calero.

“Tuve un golpe en la pierna. No hice revisión y nunca había llegado a un club lesionado. Fue muy duro para mí. Estar fuera para un jugador es algo duro”.

Ya para cerrar, el hondureño tuvo palabras para la Eliminatoria de Concacaf donde Honduras se juega de visitante el pase el Mundial ante Nicaragua y Costa Rica.

Arriaga aseguró que si Honduras gana y Costa Rica no logra sumar el triunfo ante Haití le hará una petición a Reinaldo Rueda.

¿Qué que pedirá Kervin Arriaga y que consterna a toda Costa Rica?

El hondureño dejó unas palabras que en Costa Rica no caerán bien, ya que si los ticos no suman, pedirá descanso a Reinaldo Rueda para no enfrentarlos ya con el boleto al Mundial en las manos.

“Si ganamos ante Nicaragua y Costa Rica y Haití empatan, vamos a tomar una decisión y hablaré con el profe (Reinaldo Rueda) para ver si me da un descanso para poder llegar al partido de aquí (contra Valencia), si no, respeto la decisión del entrenador de la selección que sea ponerme a jugar o no. Estamos ahí, a un paso muy importante de clasificar y vamos a luchar para que se nos dé” sentenció Arriaga.

