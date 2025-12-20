Cerca de Cristiano Ronaldo: en El Salvador negocian para que dos joyas de La Selecta den el salto a Arabia Saudita

El Salvador podría sumar nuevos legionarios. Dos de sus jóvenes promesas podrían dar un salto camino a Arabia Saudita, para acercarse a la liga en la que milita Cristiano Ronaldo. Recientemente, trascendió que existen negociaciones para que el traspaso se realice de cara al año 2026.

“CR7” llegó al fútbol árabe para iniciar la temporada 2023 con Al-Nassr. Fue quien encabezó una lluvia de traspasos de gran calibre hacia una liga en desarrollo, que continúa por ese camino. En lo que va de la 2025-26, disputó nueve partidos y metió 10 goles.

Ahora, las autoridades de Alianza confirmaron negociaciones para que dos de sus jóvenes figuras emigren a la Saudi Pro League. Se trata de los propios Luis Tobar y Emerson Guardado, por quienes el equipo asiático desembolsaría una fortuna.

El Salvador en vilo: dos figuras de Alianza preparan su salto a Arabia Saudita

Gonzalo Sibrián, presidente de Alianza, reveló que mantiene conversaciones con sus pares del Al Ahli, el vigente campeón de la Champions Asiática. Estos quieren quedarse con Luis Tobar y Emerson Guardado, dos joyas de El Salvador.

“Tenemos ciertas comunicaciones desde hace aproximadamente un mes con el Al Ahli, campeón de la Champions Asiática. Si se les da la oportunidad, no vamos a cortarles las alas. Son jugadores que se merecen este tipo de opciones y que puedan demostrar todo lo que tienen. Retomaremos las pláticas en enero”, explicó Sibrián.

Luis Tobar y Emerson Guardado se ilusionan con la chance de ir a Arabia Saudita

Luis Tobar viene de anotar un hat-trick en la final de reserva, e hizo referencia a los rumores sobre su salida: “Hay interés, pero estoy enfocado en Alianza. Si Dios quiere, me iré cuando se dé la oportunidad”, comentó el delantero recientemente.

En tanto, Emerson Guardado se mostró más ilusionado: “He hecho bien las cosas, las oportunidades llegan y cuando llegan hay que estar para aprovecharlas”, contó ya quien supo ser mundialista con la Selección Nacional Sub-17 salvadoreña.