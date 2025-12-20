Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde ante Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025

La noche del sábado en el Morera Soto promete ser de pulsaciones altas. Después del 2-2 en Tibás, la final del Torneo Apertura 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se define en territorio rojinegro, sin gol de visitante y sin ventaja deportiva por tabla en esta instancia.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez fue líder de la fase regular y ya tiene asegurado, como mínimo, el derecho a disputar la Gran Final. Mientras que el conjunto de Vladimir Quesada llega con la misión de negar el título en rodeo ajeno y obligar a una serie extra por el campeonato nacional.

Qué pasa si Alajuelense gana la final de vuelta

Si Alajuelense le gana a Saprissa el segundo partido de la serie en “La Catedral”, el desenlace es directo y feliz. Cualquier triunfo pone a la Liga arriba en el marcador global e inclina la serie a su favor, otorgándole por fin el tan esquivo cetro número 31.

Qué pasa si Alajuelense empata la final de vuelta

En el caso de que el Clásico termine igualado al final de los 90 minutos, la tensión se dispara: con el 2-2 de la ida y esta nueva paridad, el reglamento indica que debería jugarse una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15’. No hay gol de oro ni de plata: se juega media hora completa.

ver también Alajuelense más cerca de la 31: Unafut confirma la noticia que Saprissa no quería escuchar antes de la final

Si en los tiempos extra Alajuelense consigue imponerse en el marcador, se corona campeón del Apertura 2025. Pero si la igualdad no se rompe, los lanzamientos desde el punto penal dirán si la Liga vuelve a celebrar un título nacional o si deberá disputar la Gran Final.

Qué pasa si Alajuelense pierde la final de vuelta

Si Alajuelense cae en el Morera Soto, el golpe sería duro. Pero tendría revancha en la Gran Final: en esa serie, a ida y vuelta, se enfrentarán nuevamente Saprissa y la Liga para definir al nuevo campeón del fútbol costarricense.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver a Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 20 de diciembre de 2025



sábado 20 de diciembre de 2025 Hora: 7:00 p.m. (hora de Costa Rica)

Publicidad

Canal: FUTV

Publicidad

Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela



Alejandro Morera Soto, Alajuela Torneo: Final de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025