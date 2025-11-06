Mientras Julián Álvarez gana 7 millones de euros como líder del Atlético, esto cobra Kervin Arriaga por ser figura del Levante de España

Julián Álvarez es el próximo gran rival que Kervin Arriaga tendrá que enfrentar con el Levante. Será por la jornada 12 de la Liga Española.

El campeón del mundo es la figura máxima de un Atlético de Madrid (22) que busca seguir sumando puntos para intentar alcanzar a Real Madrid (30) en la tabla de posiciones.

Levante vive un presente diferente y está urgido de sacar los tres puntos para no caer en zona de descenso, dos grandes realidades como la de los salarios que paga cada club.

Nos hemos metido en la cuestió de los suelos y hemos querido comparar lo que gana Kervin Arriaga a diferencia de Julián Álvarez.

¿Cuánta es la diferencia de millones por lo que Julián Álvarez supera a Kervin Arriaga?

El sueldo anual de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid es de alrededor de 7 millones de euros. Este salario se traduce en aproximadamente 583.000 euros por mes y unos 136.000 euros a la semana.

Salario anual: 7.000.000 €

Salario mensual: 583.000 €

Salario semanal: 136.000 €

Con respecto a Kervin Arriaga hay 6 millones de diferencia, el hondureño 1,040 millones de euros, esto según la página especializada en sueldo Capology.

Atlético de Madrid recibe al Levante el sábado 08 de noviembre al Levante en el Metropolitano. El juego iniciará a las 11:30 de la mañana.

