Olimpia golpea a Jeaustin Campos: la decisión que cambia el panorama de Real España para 2026

Olimpia siempre busca tener la mejor plantilla de Honduras en cuanto a fichajes y en 2026 no será diferente.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos puede perder parte de su plantllla en un solo mercado.

Olimpia se va a reforzar si o si para 2026, el Albo tendrá varios cambios en su plantilla. Eduardo Espinel no está fijo, pero todo dependerá si es campeón o no, ya se quiso ir y eso marca un precedente.

Dereck Moncada se va, Michaell Chirinos no ha renovado, Yustin Arboleda está en el limbo, varios jugadores no ha rendido y el mercado se comienza a mover.

El León se iría a Real España para reforzar su plantilla, no solo por poder repescar a Jack Jean-Baptiste que es jugador suyo, si no que también quitándole otro futbolista.

Andrés Salazar tuvo un semestre bastante complicado, entre ellas la goleada que recibieron ante el Génesis PN y otras situaciones difíciles como salir expulsado.

El portero que buscaría Olimpia para 2026

Edrick Menjívar seguirá siendo el titular, pero quieren tener un segundo arquero de garantías y buscarían quedarse con Onán Rodríguez, segundo de Buba López.

Recordemos que Luis Aurelio tiene el interés de clubes de Centroamérica, así que la portería de Jeaustin Campos podría quedar en vilo para 2026, como informa Fútbol de Corazón.

Onán termina contrato cuando acaba el Apertura 2025 y Olimpia busca aprevechar esa situación, cuando Buba no estuvo resolvió de buena forma, pero podría marcharse a la capital y pensar en grande para sus años venideros, recordemos que solo tiene 23 de edad.

Si Olimpia consigue su fichaje encontraría un segundo de garantías. Debutó profesionalmente en el torneo clausura 2024 y con 21 partidos jugados podría irse. Sus estadísticas dicen que ha permitiendo 20 goles y teniendo 9 vallas invictas.

Todo nace como rumor, pero de concretarse, Real España podría ver como en un mismo mercado se queda sin su guardameta titular y suplente.

