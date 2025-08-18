Inesperado: el reconocimiento que pone a Kervin Arriaga junto a Valverde y Mastantuono como los mejores de LaLiga de España

El fichaje de Kervin Arriaga por Levante UD es sin duda uno de los grandes movimientos para Honduras.

El mediocampista llegó a la élite del fútbol al fichar por un equipo de LaLiga y ahora buscará elevar aún más su nivel.

El inesperado reconocimiento para Kervin Arriaga

Su llegada no ha pasado desapercibida; el ´Misilito´ fue de lo más destacado durante la última temporada en Real Zaragoza y, tras una gran Copa Oro, muchos han puesto sus ojos en su juego.

Kervin Fabián sin esperárselo recibió un reconocimiento por la reconocida plataforma Sofascore.

Fue SofascoreLA que recientemente ideó dos equipos con todas las nacionalidades hispanoamericanas que son representadas en la Premier League y LaLiga.

Como no podía ser de otra forma, para Honduras su representante es Kervin Arriaga que fue elegido en el equipo de la liga española.

El ex-Partizan de Belgrado aparece como defensa central y está dupla con el uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo.

Asimismo comparte equipo con figuras mundiales como Federico Valverde, Franco Manstantuono del Real Madrid y Julián Álvarez del Atleti.

Cabe destacar que Arriaga es el único representante de Centroamérica en cualquiera de los dos equipos.

Ni Costa Rica, ni Panamá tienen jugadores en las dos mejores ligas del mundo y en ese aspecto gracias a Kervin, Honduras recibe ese reconocimiento.

Por lo pronto el mediocampista continuará con su proceso de recuperación para volver lo más rápido posible al terreno de juego.