Le desmantelaron el plan: el fichaje que Olimpia le arruinó a Jeaustin Campos

Olimpia se metió en los planes de Jeaustin Campos y se quedaría con uno de los jugadores favoritos del tico en Real España.

El mercado de fichajes del fútbol hondureño está que arde tras el cierre del torneo Clausura 2026. Mientras el Olimpia vive una auténtica barrida y reestructuración de su plantel, la junta directiva alba habría tomado una decisión drástica para dar un golpe de autoridad: Jack Jean-Baptiste se quedaría en casa.

El talentoso mediocampista de 25 años viene de brillar con luz propia en el Real España, donde jugó a préstamo. Su gran rendimiento lo convirtió en el motor del mediocampo aurinegro, ganándose los aplausos de la afición y el deseo de la directiva de La Máquina, que intentó con fuerza comprar su pase o extender el préstamo por un año más, informa Deportes TVC.

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Sin embargo, las ofertas económicas desde San Pedro Sula no convencieron en Tegucigalpa. El futuro de Baptiste está en el Viejo León.

Un revés para Jeaustin Campos

Esta decisión cae como un balde de agua fría en San Pedro Sula. Con la permanencia de Baptiste en Olimpia, el técnico del Real España, Jeaustin Campos, pierde a una de sus piezas clave y a un hombre de total confianza en su esquema táctico. Campos tendrá ahora la difícil tarea de buscar un sustituto que llene el enorme hueco que deja el volante.

Detrás del “no” de Olimpia al Real España no hay un capricho de los directivos, sino una orden directa desde el banquillo. El nuevo director técnico merengue, el uruguayo Eduardo Espinel, es quien frenaría por completo el regreso a La Máquina.

Para el estratega charrúa, Baptiste no volvería al León para calentar la banca ni para ser un simple revulsivo. Espinel lo ve como una pieza fundamental para armar su nuevo mediocampo.

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Con la salida de futbolistas como el argentino Agustín Mulet, las puertas de la titularidad están abiertas de par en par para el catracho. Jack Jean-Baptiste deberá reportarse a la pretemporada blanca, listo para tomar los hilos y ganarse el puesto de mando en el Rey de Copas.

En resumen

El club albo rechazó las ofertas de Real España y decidió quedarse con el volante Jack Jean-Baptiste para el próximo torneo.

para el próximo torneo. Jeaustin Campos perdería a una de las piezas clave y figuras de su mediocampo en la última temporada.

Eduardo Espinel exigió el regreso del jugador de 25 años para ser titular y pieza fundamental en su esquema.