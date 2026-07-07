FIFA le responde a Egipto tras haber denunciado que el Mundial 2026 está arreglado en favor de Argentina

Gianni Infantino tuvo un gesto con el que intentó calmar los ánimos en la selección de Egipto, que lanzó graves acusaciones contra la FIFA tras perder ante Argentina.

La temperatura del Mundial 2026 subió al máximo luego del triunfo 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final. La dramática eliminación de los Faraones desató la furia de los jugadores y de su seleccionador, Hossam Hassan, quien disparó con munición gruesa en conferencia de prensa.

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Hassan aseguró que “el partido estuvo arreglado” y acusó directamente a la FIFA de utilizar el arbitraje del francés François Letexier para allanarle el camino al bicampeonato a los dirigidos por Lionel Scaloni. Aunque antes, Mostafa Ziko estalló en zona mixta al aseverar que “el torneo está totalmente direccionado” y hasta le deseó, con sarcasmo, “felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo”.

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Las denuncias por supuestos fallos tendenciosos —como el gol anulado a Ziko y un penal no cobrado sobre Mohamed Salah previo al gol del triunfo argentino— escalaron rápidamente. Sin embargo, lejos de emitir un frío comunicado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidió responder con un gesto político.

La respuesta de la FIFA a las acusaciones de Egipto

Mientras los ojos del mundo del fútbol seguían atentos al revuelo generado por las quejas egipcias, Infantino voló desde Atlanta, Estados Unidos, hacia Vancouver, Canadá, para decir presente en el BC Place Stadium y observar el duelo que Suiza le ganó por penales a Colombia.

Gianni Infantino con la bandera de Egipto. (Foto: Getty)

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Desde uno de los pacos del estadio, el jerarca de la FIFA posó para la foto sosteniendo la bandera de Egipto. Este gesto, completamente consciente e intencional, representa la respuesta del órgano rector del fútbol mundial ante las acusaciones de una torneo “comprado” o “manipulado”.

Infantino buscó enviar un mensaje de paz, cercanía y respeto hacia el pueblo egipcio, intentando apaciguar las aguas y demostrar que no guarda ningún tipo de animosidad contra la Asociación Egipcia de Fútbol, a pesar de los dichos y la queja formal presentada por sus dirigentes contra el juez galo, Letexier. Sin embargo, parece estar lejos de lograrlo.

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En síntesis