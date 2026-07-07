Suiza 0-0 Colombia, 2T EN VIVO: los suizos están más cerca del gol – minuto a minuto de los 8vos de final del Mundial 2026

Bienvenidos al relato minuto a minuto del último cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia. Én Vancouver, la Tricolor va en busca de una histórica clasificación a la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

La alineación de la selección de Suiza está conformada por Gregor Kobel (1) en la portería, Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5) y Ricardo Rodriguez (13) en defensa; Denis Zakaria (6), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Ardon Jashari (14) y Fabian Rieder (22) en mediocampo; Breel Embolo (7) y Dan Ndoye (11) en ataque.

Ambas selecciones están en el campo de juego del Vancouver Stadium para realizar el trabajo en calor.

Por el momento el equipo de Néstor Lorenzo ganó tres partidos de cuatro que ha disputado en la Copa del Mundo.

En tanto el conjunto helvético arrastra 3 triunfos consecutivos en la Copa del Mundo, donde terminó como líder del Grupo B.

Bajo la música de Shakira, Suiza y Colombia ya están en el campo de juego del BC Place de Vancouver.

¡Suena el himno patrio de Colombia en el BC Place ante la voz de miles de hinchas de la Tricolor!

Suiza y Colombia ya juegan en Vancouver el último cupo para los cuartos de final del Mundial 2026.

Freuler le comete infracción a Mojica con un rodillazo en la espalda. Es falta pero sin sanción de tarjeta.

Primeros 10 minutos de juego y por ahora ambos equipos se miden en el mediocampo. Colombia busca con lanzamientos largos pero ha sido impreciso en ofensiva.

Bajan a Lucho en una disputa de balón por la izquierda y ahora James se pone frente al balón para lanzar el tiro libre.

Intento de cabeza de Dávinson Sánchez tras capturar un rebote, pero atentísimo estuvo Gregor Kobel para atenazar el balón en el área.

La Tricolor roba una pelota en la salida, y tras una gran asociación de pases el balón le queda a Gustavo Puerta que saca un remate a portería ¡Atentísimo estuvo Kobel para mandarla al córner!

Cuando mejor jugaba Colombia, nos vamos al cooling break... El marcador está 0-0 por ahora en Vancouver.

Suiza y Colombia vuelven a la acción en el BC Place de Vancouver.

Gran reacción de Camilo Vargas quien desvía un remate de Fabian Rieder tras una tremenda acción personal en el área.

Dan Endoye saca un remate cruzado dentro del área obligando la gran reacción del arquero de la Tricolor.

Cae Luis Díaz en el área tras la marca de un defensor suizo. Los colombianos reclaman, pero el árbitro desestima los reclamos.

Luis Díaz intenta una arriesgada chilena en el área y tras el rebote, Gustavo Puerta saca un remate que se va desviado. Empuja Colombia, pero carece de precisión.

Suiza y Colombia se van al descanso 0-0 en el BC Place de Vancouver.

El técnico decide hacer una modificación en el entretiempo: Djibril Sow ingresó en lugar de Ardon Jashari.

Con un cambio en la selección europea, arrancan los últimos 45 minutos en el BC Place.

Sow recibe dentro del área pero resbala al sacar un disparo que se va pegado al vertical. Era el primero de los suizos.

Fuerte pisotón de Granit Xhaka contra Daniel Muñoz en una disputa de balón que le significa la amonestación.

Fabian Rieder prueba con un tiro libre ajustado que se va pegado al vertical derecho de Camilo Vargas.

Los cafeteros juegan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final.

Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá.

El cruce llega con dos selecciones invictas en el torneo y con una oportunidad enorme por delante. Suiza viene de eliminar a Argelia y quiere volver a los cuartos de final por primera vez en décadas. Colombia, por su parte, dejó en el camino a Ghana y busca repetir una instancia que ya alcanzó en Brasil 2014.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará a Argentina, que en el primer turno venció a Egipto en un partidazo.