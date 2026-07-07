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Mundial 2026

Suiza 0-0 Colombia, 2T EN VIVO: los suizos están más cerca del gol – minuto a minuto de los 8vos de final del Mundial 2026

Los cafeteros juegan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final.

53' ¡Otra vez Suiza muy cerca!

Fabian Rieder prueba con un tiro libre ajustado que se va pegado al vertical derecho de Camilo Vargas.

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50' Cae la primera amarilla

Fuerte pisotón de Granit Xhaka contra Daniel Muñoz en una disputa de balón que le significa la amonestación.

47' ¡LO TUVO SUIZA!

Sow recibe dentro del área pero resbala al sacar un disparo que se va pegado al vertical. Era el primero de los suizos.

46' Arranca la segunda mitad en Vancouver

Con un cambio en la selección europea, arrancan los últimos 45 minutos en el BC Place.

Cambio en Suiza

El técnico decide hacer una modificación en el entretiempo: Djibril Sow ingresó en lugar de Ardon Jashari.

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45'+3 ¡Fin del primer tiempo!

Suiza y Colombia se van al descanso 0-0 en el BC Place de Vancouver.

45' Tiempo cumplido, se vienen los descuentos

El juez determina 3 minutos de tiempo agregado en estos primeros 45'.

38' Busca y busca Colombia

Luis Díaz intenta una arriesgada chilena en el área y tras el rebote, Gustavo Puerta saca un remate que se va desviado. Empuja Colombia, pero carece de precisión.

33' ¿Y no es penal?

Cae Luis Díaz en el área tras la marca de un defensor suizo. Los colombianos reclaman, pero el árbitro desestima los reclamos.

32' ¡Otra vez Camilo Vargas!

Dan Endoye saca un remate cruzado dentro del área obligando la gran reacción del arquero de la Tricolor.

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30' ¡Se salvó Colombia!

Gran reacción de Camilo Vargas quien desvía un remate de Fabian Rieder tras una tremenda acción personal en el área.

¡Gregor Kobel es figura!

(Photo by Carl Recine/Getty Images)

(Photo by Carl Recine/Getty Images)

26' ¡Se reanuda el juego!

Suiza y Colombia vuelven a la acción en el BC Place de Vancouver.

23' ¡Pausa de hidratación!

Cuando mejor jugaba Colombia, nos vamos al cooling break... El marcador está 0-0 por ahora en Vancouver.

20' ¡Era el primero de Colombia!

La Tricolor roba una pelota en la salida, y tras una gran asociación de pases el balón le queda a Gustavo Puerta que saca un remate a portería ¡Atentísimo estuvo Kobel para mandarla al córner!

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13' ¡Llegó Colombia!

Intento de cabeza de Dávinson Sánchez tras capturar un rebote, pero atentísimo estuvo Gregor Kobel para atenazar el balón en el área.

¡Tiro libre para Colombia!

Bajan a Lucho en una disputa de balón por la izquierda y ahora James se pone frente al balón para lanzar el tiro libre.

¡Duelo trabado!

Primeros 10 minutos de juego y por ahora ambos equipos se miden en el mediocampo. Colombia busca con lanzamientos largos pero ha sido impreciso en ofensiva.

3' Durísima falta contra Mojica

Freuler le comete infracción a Mojica con un rodillazo en la espalda. Es falta pero sin sanción de tarjeta.

1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Suiza y Colombia ya juegan en Vancouver el último cupo para los cuartos de final del Mundial 2026.

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¡Oh gloria inmarcesibleeee!

¡Suena el himno patrio de Colombia en el BC Place ante la voz de miles de hinchas de la Tricolor!

¡Momento del himno suizo!

Arrancan los europeos... la selección helvética entona su himno patrio en el BC Place

¡Suiza y Colombia a la cancha!

Bajo la música de Shakira, Suiza y Colombia ya están en el campo de juego del BC Place de Vancouver.

El camino de Suiza en el Mundial 2026

En tanto el conjunto helvético arrastra 3 triunfos consecutivos en la Copa del Mundo, donde terminó como líder del Grupo B.

  • Fecha 1: Suiza 1 vs. 1 Qatar
  • Fecha 2: Suiza 4 vs. 1 Bosnia
  • Fecha 3: Suiza 2 vs. 1 Canadá
  • 16avos de final: Suiza 2 vs. 0 Argelia

El camino de Colombia en el Mundial 2026

Por el momento el equipo de Néstor Lorenzo ganó tres partidos de cuatro que ha disputado en la Copa del Mundo.

  • Fecha 1: Colombia 3 vs. 1 Uzbekistán
  • Fecha 2: Colombia 1 vs. 0 RD Congo
  • Fecha 3: Colombia 0 vs. 0 Portugal
  • 16avos de final: Colombia 1 vs. 0 Ghana
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¡Ambientazo en el BC Place!

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Colombia fans cheer in the stands before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by David Ramos/Getty Images)

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Colombia fans cheer in the stands before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by David Ramos/Getty Images)

¡Trabajo precompetitivo!

Ambas selecciones están en el campo de juego del Vancouver Stadium para realizar el trabajo en calor.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia

  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
  • Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Formación de Suiza

La alineación de la selección de Suiza está conformada por Gregor Kobel (1) en la portería, Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5) y Ricardo Rodriguez (13) en defensa; Denis Zakaria (6), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Ardon Jashari (14) y Fabian Rieder (22) en mediocampo; Breel Embolo (7) y Dan Ndoye (11) en ataque.

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¡Formación de Colombia!

El once de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez

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A qué hora juegan Colombia vs. Suiza

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 14:00 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16h00
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17h00 horas.

Arrancamos la previa de Suiza vs. Colombia

Bienvenidos al relato minuto a minuto del último cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia. Én Vancouver, la Tricolor va en busca de una histórica clasificación a la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Suiza y Colombia definen el pase a cuartos de final.
© Getty ImagesSuiza y Colombia definen el pase a cuartos de final.

Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá.

El cruce llega con dos selecciones invictas en el torneo y con una oportunidad enorme por delante. Suiza viene de eliminar a Argelia y quiere volver a los cuartos de final por primera vez en décadas. Colombia, por su parte, dejó en el camino a Ghana y busca repetir una instancia que ya alcanzó en Brasil 2014.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará a Argentina, que en el primer turno venció a Egipto en un partidazo.

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