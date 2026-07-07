Suiza 0-0 Colombia, 2T EN VIVO: los suizos están más cerca del gol – minuto a minuto de los 8vos de final del Mundial 2026

Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá.
El cruce llega con dos selecciones invictas en el torneo y con una oportunidad enorme por delante. Suiza viene de eliminar a Argelia y quiere volver a los cuartos de final por primera vez en décadas. Colombia, por su parte, dejó en el camino a Ghana y busca repetir una instancia que ya alcanzó en Brasil 2014.
El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará a Argentina, que en el primer turno venció a Egipto en un partidazo.