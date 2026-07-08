La federación egipcia estalló tras la eliminación en los octavos de final y elevó una queja formal contra el arbitraje del francés François Letexier.

La polémica generada en torno a la victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 está lejos de apagarse. Lo que fue una remontada épica para la albiceleste en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, para los africanos se convirtió en el epicentro de un verdadero escándalo internacional. La Federación Egipcia de Fútbol no se quedó de brazos cruzados tras la eliminación y presentó una durísima denuncia oficial ante la FIFA.

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A través de su presidente, Hany Abou Rida, la institución egipcia emitió un duro comunicado en el que apuntan directamente contra el árbitro central del encuentro, el francés François Letexier. Según el descargo, Egipto denuncia “errores de arbitraje flagrantes” y la aplicación de una “doble moral” por parte del cuerpo arbitral, lo que a su juicio fue determinante para sentenciar su despedida del certamen.

El técnico egipcio Hossam Hassan estalló tras la eliminación. (Getty Images)

La denuncia de Egipto ante la FIFA

Egipto no sólo dejó constancia de su molestia, sino que solicitó sanciones implacables. La Federación exigió formalmente a la entidad rectora que abra una investigación y excluya definitivamente a Letexier, a sus asistentes (Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni) y a todos los encargados del VAR de lo que resta de la Copa del Mundo.

El reclamo solicita que los jueces no vuelvan a pisar el césped mundialista tras lo que desde el entorno egipcio catalogan sin tapujos como un “acto de discriminación” hacia su selección.

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Egipto elevó una denuncia ante la FIFA. (Instagram)

“El presidente de la Federación exigió una investigación sobre todo el equipo arbitral, incluidos los árbitros asistentes de vídeo, por errores flagrantes y su insistencia en no revisar imágenes que, a nuestro juicio, favorecen a la selección egipcia. Creemos que se nos privó de un gol legítimo y un penal claro. Asimismo, exigimos la exclusión del árbitro y de todo el equipo del Mundial tras la investigación de estas irregularidades y la presentación de pruebas de lo que consideramos discriminación contra la selección egipcia”, declaró la Federación Egipcia de Fútbol en su comunicado de prensa.

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Las jugadas de la discordia

El centro de la furia egipcia radica en acciones puntuales que, aseguran, habrían cambiado el rumbo de la historia. La queja oficial hace un fuerte hincapié en el “obstinado rechazo” del colegiado francés a acercarse a los monitores para revisar las jugadas más polémicas.

De acuerdo con el reclamo, Letexier perjudicó deliberadamente a Egipto al obviar las revisiones que debieron traducirse en “un gol válido y un penal” a favor de los Faraones. Estas omisiones fueron clave en el ajustado 3-2 que le dio el pase a los dirigidos por Lionel Scaloni (quienes ahora chocarán ante Suiza en cuartos de final) y dejaron a Mohamed Salah y compañía con las manos vacías tras protagonizar un partido memorable.

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Esta foto de Infantino horas después del partido no habría caído bien en Egipto. (Getty Images)

En síntesis

Argentina ganó 3-2 a Egipto por los octavos del Mundial 2026 en Atlanta.

por los octavos del Mundial 2026 en Atlanta. La Federación Egipcia de Fútbol denunció al árbitro François Letexier ante la FIFA.

denunció al árbitro François Letexier ante la FIFA. Egipto reclamó un gol y un penal omitidos por el VAR en su eliminación.