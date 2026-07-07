Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026 y su rival será Argentina: cuándo y dónde juegan por los cuartos de final

Suiza se quedó con el último boleto a los 4tos de final del Mundial y se enfrentará a Argentina, que fue su verdugo en Brasil 2014.

Quedó definido el último cruce de cuartos de final del Mundial 2026. Este martes, Suiza se impuso a Colombia en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y clasificó a la próxima ronda después de 72 años tras imponerse 4-3 en los penales, destrabando el empate 0-0 en los 120 minutos.

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Ese ha sido el techo histórico en Copas del Mundo para los helvéticos. La última vez que llegaron fue en 1954 y los eliminó Austria en un increíble partido que terminó 5-7. Ahora, buscarán hacer historia frente a la vigente campeona del mundo, Argentina, que viene de protagonizar una remontada memorable frente a Egipto.

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La Albiceleste pasó de estar 0-2 abajo en el marcador al minuto 78 a imponerse 3-2 al 90’+3 con los tantos de “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. El encuentro tuvo un gol anulado a los egipcios a instancias del VAR por un pisotón a Lisandro Martínez. Y previo a la tercera diana de los argentinos, no se sancionó una supuesta falta sobre Mohamed Salah que generó indignación, siendo su entrenador, Hossam Hassan, uno de los que alzó la voz contra la FIFA.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs. Colombia por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Suiza quedó programado para este sábado 11 de julio, en el Estadio Kansas City (conocido habitualmente como Arrowhead Stadium). La bola comenzará a rodar a las 7:00 p.m. de Centroamérica y 8:00 p.m. de Panamá.

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue el 1 de julio de 2014, en el marco de los octavos de final del Mundial de Brasil y el partido terminó en victoria 1-0 de los sudamericanos con el gol de Ángel Di María en tiempo extra.

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Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026