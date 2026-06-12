Mientras Jeaustin Campos gana 18 mil dólares en Real España, esto cobraba Alejandro Bran en Alajuelense y lo pediría para ir a Honduras

Alejandro Bran ha sido pedido por Jeaustin Campos para que puede relanzar su carrera en Honduras. Este salario pediría a Real España.

El mercado de pases de la Liga Nacional se ha encendido con una noticia que tomó a todos por sorpresa: el volante costarricense Alejandro Bran está en la mira del Real España. Aunque al inicio muchos pensaron que se trataba de un rumor más, el interés es completamente real y la directiva de La Máquina ya estudia la forma de cerrar esta importante contratación.

Más allá del gran nivel que el tico aportaría a la cancha, la gran pregunta que se hacen los aficionados es: ¿tiene el equipo el dinero para pagarle? La respuesta parece estar en los números actuales del club.

ver también Alajuelense se salvó de pagarle 270 mil dólares a Alejandro Bran: el acuerdo que cerró su salida tras la indisciplina

¿Puede Real España pagar el salario de Alejandro Bran?

Para entender si el fichaje es posible, solo hay que mirar la nómina actual del Real España. El director técnico del equipo, el también costarricense Jeaustin Campos, gana un sueldo mensual que ronda entre los $15,000 y $18,000 dólares.

Esta cifra es la clave de todo. En su reciente paso por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Alejandro Bran ganaba justamente una cantidad muy parecida: cerca de $15,000 dólares al mes. Como el Real España ya maneja ese presupuesto con su entrenador, pagar un salario de ese nivel no sería algo imposible ni fuera de su realidad financiera.

De acuerdo con el periodista deportivo Álvaro de la Rocha, la oferta formal ya está sobre la mesa de Bran. Ahora, el jugador es quien tiene la última palabra. El futbolista se está tomando su tiempo para analizar los números, ya que además de la propuesta de Honduras, cuenta con opciones para jugar en otras ligas de Centroamérica y en el fútbol de Europa.

Si el Real España logra convencerlo, daría uno de los golpes más grandes del mercado en la región. Por ahora, la afición aurinegra se mantiene a la expectativa de la respuesta del talentoso costarricense.

Publicidad

Publicidad

ver también Alejandro Bran finiquitó en Alajuelense y su próximo equipo podría estar en Costa Rica: “Han buscado al futbolista”

En resumen