“Ya le comunicaron”: Olimpia no descansa y se confirma su primera baja para la Copa Centroamericana

El club Merengue tiene la idea de renovar el plantel y una de sus figuras ya no seguirá en el club de cara a la siguiente temporada.

La renovación del plantel de Olimpia ya comenzó y la primera baja que sería confirmada por el club es la del mediocampista Agustín Mulet que no seguirá en el club de cara a la siguiente temporada.

Así lo confirmó el periodista Álvaro de la Rocha, quien aseguró que Olimpia ya le confirmó al jugador que no entra en los planes para la próxima temporada en la que competirán en la Copa Centroamericana.

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“Olimpia le ha comunicado hace un rato al mediocampista Agustín Mulet que no entra en planes para la próxima temporada. El mediocampista es oficialmente libre, futuro se conocerá en los próximos días”, informó de la Rocha en su cuenta de X.

Con Olimpia, Mulet de 26 años jugó 42 partidos y levantó el título Apertura 2025, ganándose un cupo en el esquema titular de Eduardo Espinel, con el que tuvo un inicio irregular.

Mulet confirmó a Fútbol Centroamérica que tiene ofertas de clubes de Centroamérica y también de Sudamérica, por lo que su futuro estará resuelto en las próximas semanas.

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El jugador sudamericano tenía el deseo de continuar en Olimpia; sin embargo, la directiva del club tomó la determinación de dar por terminado su vínculo y buscará a otro futbolista en esa posición.

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