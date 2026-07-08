Castigado por la FIFA: Egipto recibe una sanción tras su polémica eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

La selección de Egipto quedó fuera de la Copa del Mundo y ahora FIFA prepara un duro castigo para los africanos.

El sueño mundialista de Egipto terminó de la manera más cruel posible. Tras ir ganando cómodamente 2-0 frente a Argentina, el equipo africano sufrió una de las remontadas más épicas en la historia de las Copas del Mundo y terminó cayendo 3-2. Sin embargo, el partido no solo se definió por los goles, sino por la enorme polémica arbitral que desató la furia de Los Faraones.

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Tanto el director técnico Hossam Hassan, como sus jugadores y el cuerpo de asistentes, terminaron profundamente molestos con el arbitraje del francés François Letexier, al sentirse gravemente perjudicados. Esta frustración les terminó saliendo muy cara, tanto en lo deportivo como en lo económico.

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Egipto y una multa económica por parte de FIFA

La desesperación de Egipto estalló en el tiempo de compensación. A partir del minuto 90, los jugadores egipcios perdieron los nervios y recibieron cuatro amonestaciones.

Oufa Shobeir (minuto 90+3)

(minuto 90+3) Hamdi Fathi (minuto 90+4)

(minuto 90+4) Marwan Ateya (minuto 90+8)

(minuto 90+8) Haissem Hassan (minuto 90+12)

De acuerdo con el reglamento de la FIFA (específicamente el artículo 14 de su Código Disciplinario), si una selección acumula cinco o más sanciones disciplinarias en un solo partido, se considera “conducta inapropiada”. Al sumar estas cuatro tarjetas amarillas de los futbolistas, más la expulsión en el cuerpo técnico, Egipto cruzó la línea ante Argentina.

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Oufa Shobeir fue uno de los jugadores de Egipto que vio la tarjeta amarilla. (Getty Images)

Egipto deberá pagar una multa económica de 40,000 dólares (10,000 dólares por cada tarjeta amarilla recibida en ese lapso). Un castigo financiero que se suma a la amargura de la eliminación.

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¿Qué pasará con el asistente técnico expulsado?

Todo se descontroló justo después de que Enzo Fernández metiera el gol de la remontada para Argentina. Al ver la tensión, Lionel Messi se acercó a la banca de Egipto para intentar calmar las cosas. Sin embargo, un asistente del técnico Hossam Hassan se volvió loco e intentó irse encima del capitán argentino. Por suerte, sus propios compañeros de delegación lo detuvieron antes de que pasara a mayores. El árbitro François Letexier vio toda la secuencia de frente y no dudó en expulsarlo con tarjeta roja directa.

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Las reglas de la FIFA para estos casos son sumamente estrictas y el castigo se divide en dos partes.

Castigo inmediato: Al ser expulsado, el asistente tuvo que abandonar la cancha, el túnel y los vestuarios de inmediato. Quedó totalmente incomunicado con la banca y no pudo dar más instrucciones. Además, tiene una suspensión automática de al menos un partido para el próximo compromiso oficial de la selección.

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Posibles sanciones extra: El Comité Disciplinario de la FIFA revisará el informe del árbitro. Si se demuestra que el asistente insultó, agredió o cometió actos de discriminación, las consecuencias serán peores. Podrían aumentarle los partidos de suspensión y sumarle multas económicas que van desde los 1,000 dólares hasta sumas mucho más altas.

Egipto se despide de la Copa del Mundo con las manos vacías, un vestuario lleno de impotencia y una cuenta pendiente con la FIFA por no saber controlar la frustración en los minutos finales.

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En resumen

Egipto quedó fuera del Mundial tras perder 3-2 ante Argentina en un partido polémico donde los africanos ganaban 2-0, lo que desató la furia del equipo contra el arbitraje.

Debido a la pérdida de control en los minutos finales, Egipto recibió cuatro tarjetas amarillas consecutivas, lo que la FIFA castiga como “conducta inapropiada” con una multa de 40,000 dólares.

Un miembro del cuerpo técnico vio la tarjeta roja, por lo que fue expulsado del estadio, recibirá al menos un partido de suspensión y queda a la espera de una multa económica extra según el reporte arbitral.