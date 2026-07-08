Tras 27 días consecutivos de pura acción, la Copa del Mundo entra en una breve pausa para darles descanso a las selecciones clasificadas antes del inicio de los cuartos de final.

El Mundial 2026 no tendrá partidos este miércoles 8 de julio. Después del cierre de los octavos de final, la Copa del Mundo entra en una breve pausa antes del inicio de los cuartos, que comenzarán el jueves 9 de julio.

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La jornada sin actividad puede llamar la atención porque el torneo viene de 27 días consecutivos con partidos. Sin embargo, el descanso está previsto dentro del calendario oficial: los octavos terminaron el martes 7 de julio y los cuartos de final se jugarán mañana y el sábado 11.

Por qué no hay partidos hoy en el Mundial 2026

No hay partidos este miércoles 8 de julio porque el Mundial 2026 tendrá un día de descanso entre los octavos de final y los cuartos de final.

La FIFA suele dejar pausas entre rondas decisivas para ordenar el calendario, permitir traslados, dar descanso a las selecciones clasificadas (Argentina, Francia, España, Inglaterra, Noruega, Marruecos Suiza y Bélgica) y preparar la siguiente instancia.

ver también FIFA le responde a Egipto tras haber denunciado que el Mundial 2026 está arreglado en favor de Argentina

Cuándo vuelve a jugarse el Mundial 2026

El Mundial 2026 volverá a tener acción el jueves 9 de julio, con el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final. Ese será el primer cruce de una ronda que se jugará en tres días y que definirá a los cuatro semifinalistas del torneo.

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Partidos de cuartos de final del Mundial 2026

La agenda de cuartos de final quedó armada de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos

Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá

Sede: Boston Stadium, Boston

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica

Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá

Sede: Los Angeles Stadium, Los Ángeles

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Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá

Sede: Miami Stadium, Miami

Argentina vs. Suiza

Hora: 7:00 p.m. de Centroamérica / 8:00 p.m. de Panamá

Sede: Kansas City Stadium, Kansas City

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Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial 2026

Después de los cuartos de final, el Mundial 2026 continuará con las semifinales, programadas para el martes 14 y miércoles 15 de julio.

La final se jugará el domingo 19 de julio, en el último partido de una Copa del Mundo que por primera vez cuenta con 48 selecciones y 104 encuentros.

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