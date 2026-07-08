El Mundial 2026 no tendrá partidos este miércoles 8 de julio. Después del cierre de los octavos de final, la Copa del Mundo entra en una breve pausa antes del inicio de los cuartos, que comenzarán el jueves 9 de julio.
La jornada sin actividad puede llamar la atención porque el torneo viene de 27 días consecutivos con partidos. Sin embargo, el descanso está previsto dentro del calendario oficial: los octavos terminaron el martes 7 de julio y los cuartos de final se jugarán mañana y el sábado 11.
Por qué no hay partidos hoy en el Mundial 2026
No hay partidos este miércoles 8 de julio porque el Mundial 2026 tendrá un día de descanso entre los octavos de final y los cuartos de final.
La FIFA suele dejar pausas entre rondas decisivas para ordenar el calendario, permitir traslados, dar descanso a las selecciones clasificadas (Argentina, Francia, España, Inglaterra, Noruega, Marruecos Suiza y Bélgica) y preparar la siguiente instancia.
ver también
FIFA le responde a Egipto tras haber denunciado que el Mundial 2026 está arreglado en favor de Argentina
Cuándo vuelve a jugarse el Mundial 2026
El Mundial 2026 volverá a tener acción el jueves 9 de julio, con el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final. Ese será el primer cruce de una ronda que se jugará en tres días y que definirá a los cuatro semifinalistas del torneo.
Partidos de cuartos de final del Mundial 2026
La agenda de cuartos de final quedó armada de la siguiente manera:
Jueves 9 de julio
Francia vs. Marruecos
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: Boston Stadium, Boston
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica
Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá
Sede: Los Angeles Stadium, Los Ángeles
Sábado 11 de julio
Noruega vs. Inglaterra
Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá
Sede: Miami Stadium, Miami
Argentina vs. Suiza
Hora: 7:00 p.m. de Centroamérica / 8:00 p.m. de Panamá
Sede: Kansas City Stadium, Kansas City
Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial 2026
Después de los cuartos de final, el Mundial 2026 continuará con las semifinales, programadas para el martes 14 y miércoles 15 de julio.
La final se jugará el domingo 19 de julio, en el último partido de una Copa del Mundo que por primera vez cuenta con 48 selecciones y 104 encuentros.
Datos clave
- Este miércoles 8 de julio no hay partidos del Mundial 2026.
- La pausa se da entre los octavos y los cuartos de final.
- La actividad vuelve el jueves 9 de julio con Francia vs. Marruecos.
- Los cuartos se jugarán entre el 9 y el 11 de julio.
- Los cruces son Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.
- Las semifinales serán el 14 y 15 de julio.
- La final está programada para el domingo 19 de julio.