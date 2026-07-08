El presidente de Liberia lo adelantó: José Cardozo no seguiría en el club y estos son sus posibles destinos

El entrenador de 55 años se iría de Liberia luego de que Fedefútbol le quitara la licencia para jugar en Primera División. Así está su panorama en el mercado.

Municipal Liberia vive horas convulsas. Este miércoles 8 de julio, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) ratificó la revocatoria de su licencia, impidiéndole competir en la Primera División en la temporada 2026/2027, y la respuesta de la institución pampera no tardó en llegar.

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Confirmaron mediante un comunicado que no apelaron la decisión. Sí, en cambio, buscaron “habilitar una ventana extraordinaria de licenciamiento”, la cual les fue denegada. Y ahora, con el fallo ya consumado, el siguiente paso será “realizar las gestiones correspondientes para solicitar la licencia de participación en la Segunda División”.

En definitiva, ahora su realidad es otra en el plano deportivo y también en el económico. Cambios drásticos que generarán, inevitablemente, salidas en el plantel que viene de llegar a dos semifinales consecutivas. Una de ellas sería la del entrenador José Saturnino Cardozo.

José Cardozo, con un pie afuera de Liberia

Mario Mora, quien asumió de forma interina la presidencia de Liberia tras la detención del ex jerarca, Wilder Eusse, por supuestos vínculos con el narcotráfico, le dio a entender al medio La Nación que la continuidad de José Cardozo en la institución parece muy poco probable.

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“La verdad, a mí me encantaría que él se mantenga. Sería muy feliz de que se quedara, pero, honestamente, ¿de dónde sacamos el presupuesto para sostener un cuerpo técnico como ese? Hay que ser responsables con la institución“, afirmó. Recordemos que el entrenador paraguayo había renovado contrato hasta mediados de 2027.

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Ante este panorama, Cardozo buscará nuevos aires. En su momento, mientras era sondeado por Liga Deportiva Alajuelense, tuvo ofrecimientos para dirigir en el fútbol de su natal Paraguay y también en México, donde dejó un gran legado imborrable a punta de goles vistiendo la camiseta de Toluca durante su época como futbolista. Resta ver si siguen en pie.

Luis García, representante del “Diablo Mayor”, se empezará a mover para conseguirle un nuevo equipo. Interés en el mercado genera, máxime después de haber hecho grandes campañas con Liberia, imprimiéndole un estilo reconocible al equipo que lo llevó a recabar 27 triunfos, 16 empates y 20 derrotas en 63 partidos.