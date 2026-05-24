“Tomó ventaja”: Comunicaciones acelera por la promesa hondureña que Marathón y Real España tienen en la mira

Una de las promesas de Honduras puede cambiar de club y Comunicaciones se ha puesto en la delantera para quedárselo.

El fútbol de estufa de la Liga Nacional de Honduras se está calentando a niveles máximos de cara al arranque de la nueva temporada con la disputa del torneo Apertura. Mientras el Marathón se concentra con el cuchillo entre los dientes para encarar la Gran Final del torneo Clausura 2026, la junta directiva esmeralda trabaja a marchas forzadas en la planificación del próximo certamen.

Y de acuerdo con reportes locales, el monstruo verde estaba muy cerca de dar uno de los golpes más sorpresivos del mercado con el fichaje del extremo y lateral derecho, Samuel Card. Sin embargo, la mesa ha dado un giro drástico: Real España se metió en la conversación, pero es un gigante extranjero el que ha cambiado por completo los planes de la joven promesa.

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Comunicaciones toma la delantera

Cuando todo parecía indicar que el futuro de Card se debatiría entre los dos grandes de San Pedro Sula, el Comunicaciones de Guatemala ha irrumpido con una fuerza descomunal, colocándose como el principal candidato para quedarse con los servicios del catracho. Los cremas no han llegado a especular y su propuesta económica y deportiva habría desbancado las intenciones de los clubes hondureños.

El reconocido periodista Jafeth Moreno soltó la bomba que aclara el panorama y confirma que el destino del jugador apunta firmemente hacia tierras chapinas:

“El lateral y volante derecho, Samuel Card, es un joven en proyección y es por eso que clubes como Marathón y Real España se han interesado en él; sin embargo, desde Guatemala, el Comunicaciones, se metió a la pelea y me dicen que está siendo agresivo y que tomó ventaja”

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Card, quien recientemente sufrió el doloroso y amargo bache de consumir el descenso a la segunda división vistiendo los colores del Victoria, ha dejado atrás las lágrimas de la Jaiba Brava y se perfila para dar un salto gigante en su carrera profesional.

A sus apenas 20 años, el canterano del equipo ceibeño es considerado uno de los prospectos con mayor proyección y polivalencia en el balompié catracho, capaz de explotar toda la banda gracias a su velocidad y despliegue físico.

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Actualmente, el talentoso futbolista se encuentra como agente libre, una condición que ha facilitado a Comunicaciones ponerse en contacto con él de manera directa. Aunque Marathón y Real España mantienen el interés, la agresividad en la negociación del conjunto guatemalteco los tiene hoy con un pie adelante para exportar a otra de las grandes promesas de Honduras.

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En resumen

Los clubes hondureños Marathón y Real España buscan el fichaje del cotizado lateral de 20 años, Samuel Card, quien quedó libre tras descender con el Victoria.

Comunicaciones de Guatemala irrumpió con fuerza en las negociaciones y, por su postura agresiva , lleva la total ventaja para quedarse con el jugador.

irrumpió con fuerza en las negociaciones y, por su postura agresiva lleva la total ventaja para quedarse con el jugador. El periodista Jafeth Moreno confirmó el escenario: “Desde Guatemala, el Comunicaciones, se metió a la pelea y me dicen que está siendo agresivo y que tomó ventaja”.