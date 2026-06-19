Jeaustin Campos lo aprueba: se acabó la novela de Jack Jean-Baptiste y este sería su reemplazo que llega de Olimpia

Real España ha encontrado el sustituto de Jack Jean-Baptiste y viene de ser campeón con Olimpia y dejar buenas sensaciones.

Se acabó la novela. El Real España ha decidido plantarse y dejar de negociar con el Olimpia por el fichaje del mediocampista Jack Jean-Baptiste. La directiva de La Máquina tomó la decisión final tras meses de intentos fallidos.

Desde el pasado mes de mayo, el equipo sampedrano presentó hasta cuatro ofertas formales para quedarse con el jugador, pero todas fueron rechazadas por la directiva del club Albo.

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A pesar de haber roto las negociaciones, el Real España dejó una última propuesta sobre la mesa que vencerá este lunes. Si no hay una respuesta positiva, el caso se cerrará definitivamente. Por ahora, Baptiste tendrá que regresar al Olimpia, donde ya fue citado para iniciar la pretemporada y definir qué pasará con su futuro.

El plan B ya está en marcha en Real España

La dirigencia catedrática no está perdiendo el tiempo y ya busca al sustituto de Baptiste. El elegido es el contención argentino Agustín Mulet.

Mulet tiene 26 años y actualmente es agente libre, tras finalizar su contrato precisamente con el Olimpia, equipo con el que se coronó campeón en el pasado torneo Apertura 2025.

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Real España ya le hizo una primera propuesta económica al futbolista sudamericano y se espera que las negociaciones avancen en los próximos días para reforzar el mediocampo de cara al nuevo torneo.

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En resumen

Real España desistió de fichar a Jack Jean-Baptiste tras ver rechazadas cuatro ofertas por parte del Olimpia desde mayo.

tras ver rechazadas cuatro ofertas por parte del Olimpia desde mayo. La directiva aurinegra dejó una propuesta final vigente hasta este lunes; si no se acepta, el jugador deberá reportar a la pretemporada del Olimpia.

La Máquina reaccionó rápido y ya le hizo una primera oferta formal al mediocampista argentino Agustín Mulet , según informa el periodista Álvaro de la Rocha.

, según informa el periodista Álvaro de la Rocha. Mulet, de 26 años, conoce el fútbol hondureño tras ser campeón con Olimpia en el Apertura 2025 y actualmente es agente libre.

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