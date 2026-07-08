Thomas Christiansen conocerá la postura de la Fepafut sobre su continuidad en la Selección de Panamá

La Fepafut tomará una decisión con respecto a la continuidad de Christiansen tras participar en el Mundial 2026.

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá entra en una etapa decisiva. Este martes, el Comité Ejecutivo de la FEPAFUT sostendrá una reunión en la que uno de los principales temas será evaluar la posible renovación del entrenador por cuatro años más, una decisión que ha generado debate tanto por el aspecto deportivo como por el impacto económico que representaría para la federación.

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La discusión llega en un momento delicado para el fútbol panameño, luego de la participación de la selección en la Copa del Mundo 2026, donde el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras caer frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, sin lograr sumar puntos ni marcar goles durante el certamen.

La Federación estudia la viabilidad de renovar al entrenador

La FEPAFUT también deberá valorar el impacto financiero de una eventual extensión del contrato, ya que el nuevo acuerdo contemplaría un aumento salarial para Thomas Christiansen. Además, existe incertidumbre sobre si es conveniente aprobar una renovación de largo plazo cuando a finales de este año se producirá el cambio de autoridades dentro de la federación y el nuevo Comité Ejecutivo asumirá funciones en enero de 2027.

La semana pasada, la Comisión de Selecciones ya había fijado una postura sobre el tema. Según informó la propia federación, “la Comisión de Selecciones indicó la semana pasada que no aprobó la contratación“, aunque el proceso de análisis continúa y la decisión final quedará en manos del Comité Ejecutivo.

El debate no solo gira en torno al rendimiento deportivo del estratega hispano-danés, sino también a la responsabilidad institucional de comprometer un proyecto a largo plazo antes del relevo de la dirigencia. Esa situación ha provocado opiniones divididas entre dirigentes y aficionados, quienes siguen atentos al desenlace de una de las decisiones más importantes para el futuro de la selección canalera.

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La reunión de este martes podría marcar el rumbo de Thomas Christiansen y de la Selección de Panamá para el próximo ciclo mundialista. Mientras la FEPAFUT continúa evaluando todos los escenarios, el futuro del entrenador permanece abierto en medio de cuestionamientos, estudios financieros y la inminente llegada de una nueva administración al organismo rector del fútbol panameño.