Francia vs. Marruecos: la Inteligencia Artificial predice el resultado exacto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para el duelo entre Francia y Marruecos.

Francia y Marruecos protagonizan este jueves 9 de julio uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo francés llega liderado por Kylian Mbappé, con la tarea de continuar su camino para la final y así buscar su tercera estrella.

Publicidad

ver también Didier Deschamps no se guarda nada y sacude al Mundial 2026 con lo que piensa del arbitraje de Argentina vs. Egipto

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para este partido de eliminación directa. El análisis toma en cuenta el presente de ambas selecciones, la jerarquía individual, la experiencia en fases finales, el rendimiento ofensivo y la capacidad de cada equipo para sostener la presión en un duelo mundialista.

Resultado exacto de Francia vs. Marruecos según la IA

Según la predicción de la Inteligencia Artificial, Francia vencerá 2-1 a Marruecos en un partido cerrado, intenso y definido por detalles en el segundo tiempo. La IA proyecta que el equipo francés tendrá más volumen ofensivo y mayor capacidad para generar ocasiones claras cerca del área, aunque con unos africanos que pondrán en aprietos a los galos.

Francia podría adelantarse primero en el marcador, con Marruecos reaccionando en el complemento para igualar el partido. Sin embargo, las individualidades de los europeos sacarían adelante a su equipo y así conseguir la victoria.

Probabilidades y posibles goleadores

De acuerdo con la IA, Francia tiene un 60% de probabilidades de ganar en los 90 minutos, Croacia cuenta con un 15%, mientras que el empate y posible tiempo extra aparece con un 23%.

Publicidad

Entre los posibles goleadores, la IA coloca a Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Bradley Barcolá como los nombres más probables para Francia, mientras que por Marruecos aparecen Sofiane Rahimi o Brahim Díaz como las principales amenazas.

ver también Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026: cuándo y dónde se juega la revancha de Qatar 2022

El resultado exacto proyectado por la Inteligencia Artificial es Francia 2-1 Marruecos, con el equipo francés avanzando a los cuartos de final del Mundial 2026 y esperando a España o Bélgica como sus posibles rivales.