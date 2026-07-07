Argentina vs. Egipto EN VIVO: ¡Alineaciones con sorpresas! Minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Este martes, Argentina y Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y cruzará a la vigente campeona del mundo con una selección africana que viene de superar una serie muy exigente.
El equipo de Lionel Scaloni llega después de vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, mientras que los Faraones dejaron en el camino a Australia tras empatar 1-1 y ganar 4-2 en los penales. Los dos llegan con desgaste acumulado, apenas tres días de descanso y una llave de eliminación directa que no deja margen de error.
En la previa, Scaloni ya avisó que Egipto es “un rival complicado”, una señal del respeto con el que la Albiceleste encara este cruce. Del otro lado, los dirigidos por Hossam Hassan buscarán apoyarse en Mohamed Salah, Omar Marmoush y una estructura competitiva para intentar dar uno de los grandes golpes de los octavos.
A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026
Argentina y Egipto medirán fuerzas este martes 7 de julio, a partir de los siguientes horarios para Centroamérica:
- 10:00 a.m. — Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 11:00 a.m. — Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- Guatemala: Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports.
- El Salvador: FOX, Canal 4 TCS y Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: FOX y Tigo Sports.