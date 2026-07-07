Argentina vs. Egipto EN VIVO: ¡Alineaciones con sorpresas! Minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

En búsqueda de seguir defendiendo el título de campeón del mundo, el equipo comandado por Lionel Scaloni se mide ante el combinado egipcio con el objetivo de pasar a la siguiente ronda.

Por el momento el equipo de Scaloni ganó los cuatro partidos que jugó, tanto los tres de su grupo como en 16avos de final. Sus resultados fueron:

El elenco africano, por su parte, quedó segundo en el grupo y empató tres de los cuatro partidos que jugó. Sus resultados fueron:

El equipo de Scaloni ya se encuentra en el Mercedes Benz Stadium a falta de una hora y media para el partido.

La Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Y cerró: "Venimos de un pase difícil, de un partido complicado y creo que hay ganas de revancha, de hacer un buen partido y pasar".

"La idea es encontrar espacios con la pelota. Vimos que defienden alto y pueden dejar huecos. Nuestros futbolistas van a tener que encontrar esos espacios", agregó.

En la previa del partido, el ayudante de campo de Scaloni habló sobre este encuentro y las claves para ganarlo. "Si bien son selecciones diferentes, tal vez nos vamos a encontrar la misma intensidad, no tenemos dudas. Tienen volantes que llegan más y jugadores de mejor calidad", arrancó.

La campeona del mundo y la selección de Mo Salah se enfrentan en Atlanta por un lugar en los cuartos de final.

Este martes, Argentina y Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y cruzará a la vigente campeona del mundo con una selección africana que viene de superar una serie muy exigente.

El equipo de Lionel Scaloni llega después de vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, mientras que los Faraones dejaron en el camino a Australia tras empatar 1-1 y ganar 4-2 en los penales. Los dos llegan con desgaste acumulado, apenas tres días de descanso y una llave de eliminación directa que no deja margen de error.

En la previa, Scaloni ya avisó que Egipto es “un rival complicado”, una señal del respeto con el que la Albiceleste encara este cruce. Del otro lado, los dirigidos por Hossam Hassan buscarán apoyarse en Mohamed Salah, Omar Marmoush y una estructura competitiva para intentar dar uno de los grandes golpes de los octavos.

A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Argentina y Egipto medirán fuerzas este martes 7 de julio, a partir de los siguientes horarios para Centroamérica:

10:00 a.m. — Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

— Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 11:00 a.m. — Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: