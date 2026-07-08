Al límite: las figuras que podrían perderse las semifinales del Mundial 2026 por amarillas

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y únicamente ocho selecciones continúan en la lucha por el título. Con todos los encuentros restantes programados en Estados Unidos, cada detalle del reglamento adquiere una importancia especial, especialmente el relacionado con la acumulación de tarjetas amarillas, un aspecto que podría condicionar las aspiraciones de varios equipos de cara a las semifinales.

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A medida que aumenta la tensión de los partidos de eliminación directa, varios futbolistas afrontarán los cuartos de final con el riesgo de perderse la siguiente ronda. Una nueva amonestación podría dejar fuera a piezas fundamentales, por lo que tanto jugadores como entrenadores deberán administrar el riesgo sin perder intensidad en la cancha.

La FIFA establece cuándo se limpian las tarjetas

El reglamento de la FIFA contempla dos momentos específicos para reiniciar el conteo de las tarjetas amarillas. Según establece el organismo, “el contador vuelve a cero una vez finalizada la fase de grupos y nuevamente tras los cuartos de final“, una medida diseñada para evitar que los futbolistas lleguen condicionados a las instancias definitivas únicamente por acumulación de amonestaciones.

Esto significa que todos los jugadores que logren avanzar a las semifinales iniciarán esa fase con el historial limpio. Sin embargo, existe una excepción importante: cualquier futbolista que reciba su segunda tarjeta amarilla durante los cuartos de final deberá cumplir un partido de suspensión y no podrá disputar la semifinal. En cambio, ningún jugador podrá perderse la final por acumulación de amarillas, ya que solo una expulsión por tarjeta roja directa o una doble amonestación podría impedirle disputar el encuentro por el título.

las figuras que podrían perderse las semifinales del Mundial 2026 por amarillas

Marruecos: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.

Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss. Francia: Manu Koné y Michael Olise.

Manu Koné y Michael Olise. España: Ferrán Torres.

Ferrán Torres. Bélgica: Brandon Mechele.

Brandon Mechele. Argentina: Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel. Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.

Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim. Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.

Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi. Noruega: Antonio Nusa

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Con tanto en juego, el manejo disciplinario será un factor determinante en los cuartos de final. Las selecciones no solo buscarán el boleto a las semifinales, sino también llegar con sus principales figuras disponibles para afrontar la recta final de una Copa del Mundo 2026 que promete emociones hasta el último minuto.