Honduras

La severa bienvenida a Rubilio Castillo en Marathón que puede costarle su puesto en el club

Rubilio Castillo es nuevo jugador de Marath♀n, pero tendrá una bienvenida muy complicada antes de debutar.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo es flamante fichaje del Marathón de Honduras.
Rubilio Castillo es flamante fichaje del Marathón de Honduras.

Rubilio Castillo es el nuevo flamante fichaje del Club Deportivo Marathón. El delantero llega para reforzar al delantera del equipo de Pablo Lavallén.

Fútbol Centroamérica adelantó en EXCLUSIVA el regreso del “9” a Honduras y que firmó un año de contrato con los sampedranos.

Luego de su paso amargo por el Deportivo Pereira de Colombia, ahora portará los colores del Verde tras rechazar una oferta de Motagua.

Rubilio viene de mucho tiempo de no tener actividad deportiva, pero a pesar de eso se ha mantenido en un entrenamiento personal para no perder ritmo.

La servera bienvenida a Rubilio Castillo

Castillo tiene que cumplir un castigo de cuatro partidos que tiene. Esa sanción viene de diciembre de 2024 cuando Motagua ganó su copa 19.

En aquella ocasión la Comisión de Disciplina decidió sancionar a Román Rubilio por hacer gestos obscenos a la afición rival y fue expulsado por Said Martínez, además tuvo que pagar 10 mil lempiras.

Ahora Marathón buscará apelar el castigo pendiente de cuatros juegos que tiene el delantero, lo bueno de todo es que tendrá tiempo para prepararse de la mejor forma para el debut.

