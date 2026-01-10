En las últimas horas de este viernes, la afición de la Liga Deportiva Alajuelense recibió una de las mejores noticias en este arranque del 2026. El equipo rojinegro contrató a Ángel Zaldívar, delantero mexicano que llega procedente desde el FC Juárez de la Liga MX.

El delantero con pasado en la Selección de México se unirá de manera definitiva al campeón nacional por dos años y con la opción de extenderlo por uno más, si así lo desean todas las partes. El fichaje de Zaldívar tiene ilusionados a los manudos por su currículum, aunque también suele publicar con frecuencia lo que realiza fuera del fútbol.

La vida de Ángel Zaldívar fuera del fútbol, el nuevo refuerzo de Alajuelense

En México, el delantero se ganó el apodo de ‘El Ingeniero del Gol‘ debido a su formación académica. En 2018, mientras formaba parte de las Chivas de Guadalajara, recibió el título de Ingeniero Industrial en la Universidad del Valle de Atemajac.

Desde entonces, se autodenomina en sus redes sociales el ‘Inge’, donde habitualmente publica contenido relacionado a su vida profesional y familiar. También recomienda libros, uno de sus hobbys favoritos, y cuenta los hábitos que lo llevaron a tener una vida disciplinada.

Además, Zaldívar reveló que si no hubiese sido futbolista, se habría dedicado a la arquitectura. En uno de los últimos videos que publicó en este 2025, contó que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo para él, quien se destaca por ser un ejemplo de la disciplina, el entrenamiento y los hábitos.

Durante su última etapa en el fútbol mexicano, el FC Juárez realizó varias publicaciones que hacían referencia a blogs de Zaldívar, quien contaba en las redes sociales un repaso de lo que fue la actuación del equipo en diferentes etapas de la Liga MX.

