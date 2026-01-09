Brandon Aguilera da el salto en Europa: el delantero de Costa Rica se roba las miradas en el comienzo del 2026

El inicio del 2026 trajo una noticia alentadora para el fútbol costarricense desde Europa. Brandon Aguilera, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y actual futbolista del Rio Ave de Portugal, comenzó el año con protagonismo y volvió a poner su nombre en el radar internacional.

El mediapunta tico fue destacado por la plataforma especializada Sofascore, al integrar un listado que reconoce a los futbolistas latinoamericanos que marcaron el primer gol del año en ligas del exterior. Un reconocimiento que no solo resalta su rendimiento individual, sino también su impacto temprano en el calendario europeo.

El ranking en donde figura Brandon Aguilera

Según explicó la propia plataforma, el ranking se elaboró tomando en cuenta los primeros goles anotados por jugadores de cada país latinoamericano durante la primera semana del 2026.

“Transcurrida la primera semana de 2026, recopilamos quién fue el autor del primer gol del año para cada país latinoamericano. Los países que no figuran es porque todavía ningún jugador de esa nacionalidad convirtió en lo que va del año”, detalló Sofascore.

El ranking al que ingresó Brandon Aguilera.

El tanto de Aguilera no pasó desapercibido. Llegó por medio de un tiro libre en el duelo entre Rio Ave y Casa Pia, correspondiente a la primera división de Portugal. El partido tuvo un condimento especial para el público costarricense, ya que en el arco del Casa Pia estuvo Patrick Sequeira, convirtiendo el encuentro en un choque directo entre dos futbolistas ticos en el fútbol luso.

Más allá del gol, la anotación generó comentarios por la calidad de la ejecución y por tratarse de un momento clave del encuentro, consolidando a Brandon Aguilera como una de las piezas que empieza a ganar peso en su equipo.

Con este inicio de año, Brandon Aguilera confirma su crecimiento en el fútbol europeo y arranca el 2026 con un impulso importante, perfilándose como uno de los costarricenses a seguir en el exterior y como un nombre que vuelve a ilusionar de cara al futuro de La Selección Nacional.